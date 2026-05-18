मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वे नव्हे, 'हा' महामार्ग ठरतोय मोठ्या अपघातांचा 'हॉट स्पॉट'; नेमकं इथं होतंय काय?

Bus Accident : राज्यात सुरू असणारं अपघातांचं सत्र आता आणखी भीतीदायक वळण घेत असून, अपघातांच्या हॉट स्पॉटमुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण. कुठं झाले अपघात, कोणता रस्ता ठरतोय अपघाताचा सापळा?
Bus Accident Latest News : राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातच मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वे नव्हे तर राज्यातील दुसराच एक रस्ता अपघातांचा सापळा ठरत आहे. अशा या महामार्गावर नुकताच एक भीषण अपघात झाला असून, यामध्ये दोघांचा मृत्यू ओढावला असून, 25 प्रवासी जखमी झाले आहेत. हा अपघात इतका भीषण होता की, संपूर्ण एसटीच उलटली आणि खिडक्या, काचा फुटून घटनास्थळी भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं.
(Kalyan Ahilyanagr Highway) कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर असणाऱ्या गुंजाळवाडी फाटा (बेल्हे, ता. जुन्नर) इथं रविवार, 17 मे 2026 ला सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास भिवंडी डेपोच्या एसटी बसचा अत्यंत भीषण अपघात झाला. शेवगाव-कल्याण-भिवंडी या मार्गावर ही बस प्रवास करत होती. प्राथमिक माहितीनुसार, गुंजाळवाडी फाट्याजवळ पोहोचताच धावत्या बसचं स्टेअरिंग अचानक लॉक झालं. क्षणातच चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस काही कळायच्या आतच महामार्गाच्या कडेला वळली. तिथं असणाऱ्या एका खोल खड्ड्यात जाऊन ही एसटी उलटली आणि तिचा चेंदामेंदा झाला.
अपघातानंतर लगेचच नजीकच्या ग्रामस्थांनी तत्परता दाखवत तात्काळ बचावकार्य सुरू केलं, पोलिसांच्या मदतीने जखमींना बाहेर काढलं. हा अपघात इतका भयंकर होता की, एसटी बसचे चालक आणि एका प्रवाशाचा जागीच मृत्यू झाला. तर बसमधील 20-25 प्रवासी गंभीररित्या जखमी झाले असून. जखमींवर आळेफाटा इथं एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू करण्याकत आले.
या मार्गावर अपघात होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तर, यापूर्वीसुद्धा इथं अतिशय भयावह अपघात झाले. यंदाच्या वर्षी 26 जानेवारीलाच जुन्नरच्या आणे इथं पिकअप आणि बोलेरोचा भीषण अपघात या अपघातामध्ये एका प्रवाशाचा मृत्यू ओढावला. पुढं 12 फेब्रुवारीला ओतूरमध्ये शाळेच्या एसटी बसचा अपघात झाला, ज्यामध्ये विद्यार्थी जखमी झाले. इतकंच नव्हे, तर 2025 मध्ये जानेवारी ते जुलैच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये एकंदरच आहिल्यानगर कल्याण या राष्ट्रीय महामार्गावर एकूण 31 अपघात झाले आहेत. हे अपघात होण्यामागे अनेक कारणं समोर आली.
या मार्गावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात भीषण अपघात होण्यामागं काही महत्त्वाची कारणं समोर येत आहेत. इथून बहुतांशी भाजीपाल्याचे पिकअप, ट्रक, बस अशी वाहतूक सुरू असते. मात्र ही वाट अनेक टप्प्यांमध्ये अरुंद आणि वळणार होते. नदी असणाऱ्या भागांमध्ये पुलाचं बांधकामही सुरू अल्यामुळं वाहतुकीत व्यत्यय येत असतो. तर, अनेकदा वाहन चालनादरम्यान वेगावर नियंत्रण न राहिल्यानं अपघातासारख्या घटना घडतात. या मार्गावर ताशी 80 किमी इतकी वेगमर्यादा असली तरीही अनेकदा पिकअपची वाहनं ओव्हरलोडींग आणि बेकायदेशीररित्या प्रवास करतात त्यामुळं इथं अनेकदा लहानमोठ्या वाहनांचे अपघात ओढावतात. पावसाळ्यात इथं निसरड्या रस्त्यामुळं प्रवासादरम्यान धोका प्रचंड वाढतो, त्यातच रस्त्यावर पुरेशी प्रकाशयोजना नसल्यामुळंसुद्धा धोकादायक वळणांवर वाहनांवरील नियंत्रण गमावण्याचा धोका उद्भवतो.