Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • भीषण! अक्कलकोट, पंढरपूरच्या देवदर्शनाहून परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला; चौघांचा मृत्यू, 9 जखमी

भीषण! अक्कलकोट, पंढरपूरच्या देवदर्शनाहून परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला; चौघांचा मृत्यू, 9 जखमी

Accident News : देशभरातून विविध ठिकाणी अपघाताची वृत्त समोर आलेली असतानाच महाराष्ट्रातही घडलेल्या अशाच भीषण अपघातानं अनेकांच्याच काळजात धस्स केलं. नेमकं काय घडलं?   

सायली पाटील | Updated: Jan 27, 2026, 09:56 AM IST
भीषण! अक्कलकोट, पंढरपूरच्या देवदर्शनाहून परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला; चौघांचा मृत्यू, 9 जखमी
accident news pandharpur mangalvedha highway between cruiser and truck 4 deaths reported

Accident News : रस्ते अपघातांची वाढती संख्या सध्या प्रशासनापुढं अनेक आव्हानं उभी करून जात असून, यामध्ये आता आणखी एका भीषण अपघाताची भर पडली आहे. पंढरपूर मंगळवेढा मार्गावर शरदनगर नजीक क्रुझर आणि ट्रकचा बसचा अपघात झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. श्री विठ्ठलाचे दर्शन करून जाताना हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली. 

भाविक श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने गाणगापूर, अक्कलकोट आणि पंढरपूर या देवस्थानांच्या दर्शनासाठी आले होते. रविवारी अक्कलकोट- गाणगापूर इथं दर्शन आटोपल्यानंतर सोमवारी सकाळी अक्कलकोट येथून त्यानी क्रूझरने पंढरपूर गाठले. विठुरायाच्या चरणी नतमस्तक झाल्यानंतर त्यांचा अतिशय समाधानाने परतीचा प्रवास सुरू असतानाच नियतीने काळाचा घाला घातला.
पंढरपूर मधून मंगळवेढ्याच्या दिशेने निघालेल्या क्रुझर चालकाचा शरद नगर जवळ गाडीवरील ताबा सुटल्यामुळे हा भीषण अपघात घडल्याचे समजते. गवताने भरलेल्या ट्रॉलीला ट्रक ओव्हरटेक करत असतानाच क्रुझर चालकाचा ताबा सुटल्यामुळे दोन वाहनांची धडक झाली यामध्ये चार वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला ओढावला.

देवदर्शनासाठी गेलेले भाविक कुठले निवासी?

प्राथमिक पोलीस तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील भाविक श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने गाणगापूर, अक्कलकोट आणि पंढरपूर या देवस्थानांच्या दर्शनासाठी आले होते. रविवारी अक्कलकोट, गाणगापूरच्या देवस्थळांचे दर्शन आटोपल्यानंतर सोमवारी रात्री पंढरपूर मधील दर्शन करून परतीचा प्रवास सुरू असतानाच नियतीने काळाचा घाला घातला. अतिशय भीषण स्वरुपातील या अपघातात तीन महिलांसह एका मुलाचा मृत्यू झाला तर, 9 वारकरी (भाविक) जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. 

हेसुद्धा वाचा : दुर्दैवी! मुंबईत स्पीकर अंगावर पडून 3 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू

अपघातांचं सत्र काही थांबेना...

नुकताच संभाजीनगर महामार्गावर येवला तालुक्यातील कोटमगाव या ठिकाणी येवल्याच्या दिशेने येत असलेल्या कंटेनरचे चाक निखळून गेल्यानंतर कंटेनर अनियंत्रित झाला सदरचा कंटेनर हा डिव्हायडर ला जाऊन धडकल्याने भीषण अपघात झाला. अपघातात मात्र कोणतीही जीवित हानी झाली नाही मात्र कंटेनरचे मोठे नुकसान झाले. तर तिथं नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावरही 26 जानेवारीला एक अपघात झाला. वोक्सवॅगन गाडीच्या या भीषण अपघाताचं कारण भरधाव वेगानं वाहन चालवणे असल्याचे सांगण्यात येते. वेगावरील नियंत्रण सुटल्याने झालेल्या या अपघातात 1 तरुण गंभीर तर 4 जण किरकोळ जखमी झाले. ज्यानंतर जखमींना नजीकच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Accident newsaccident news in marathiMaharashtra Newspandharpur mangalvedha highway accidentcruiser and truck accident

