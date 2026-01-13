English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डोंबिवलीत भाजप सेनेत आरोपांच्या फैरी आणि हाणामारी

डोंबिवली पूर्वेतील तुकारामनगर परिसरात भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा झालाय. भाजपकडून पैसे वाटप केलं जात असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला आणि त्यानंतर मोठा गोंधळ झाला. 

पूजा पवार | Updated: Jan 13, 2026, 10:09 PM IST
आतिश भोईर (प्रतिनिधी) डोंबिवली : निवडणुकीदरम्यान डोंबिवलीत शिवसेना आणि भाजप राडाप्रकरणी हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.. डोंबिवली (Dombivali) पूर्वेतील तुकारामनगर परिसरात भाजप (BJP) आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा झालाय. भाजपकडून पैसे वाटप केलं जात असल्याचा आरोप शिवसेनेनं (Shivsena) केला आणि त्यानंतर मोठा गोंधळ झाला. 

डोंबिवलीत भाजप आणि शिवसेनेत सुरु असलेले राडा काही संपायचं नाव घेत नाहीयेत. कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीदरम्यान डोंबिवलीत पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजप आमने-सामने आलीये. डोंबिवली पूर्वेतील तुकारामनगर परिसरात भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा झाला. पॅनल क्रमांक 29 मध्ये प्रचार सुरु असताना हा प्रकार घडलाय. या पॅनलमध्ये भाजप आणि शिवसेना वेगवेगळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत. भाजपकडून मतदारांना पैसे वाटले जात असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय.

शिवसेनेचा भाजपवर पैसे वाटपाचा आरोप : 

रविवारी शिवसेनेचा भाजप उमेदवारांना पैसे वाटताना रंगेहाथ पकडल्याचा दावा करण्यात आलाय. पैसे वाटणा-या 1 महिला आणि 3 पुरुषांना पोलिसांच्या ताब्यात दिलं आहे. पोलिसांकडून ठोस कारवाई न झाल्याने शिवसेना संतप्त झाली असून सोमवारी रात्री पुन्हा शिवसेना-भाजपचा गोंधळ उडाला. शिवसेना उमेदवार नितीन पाटलांचा भाजपवर पैसे वाटपाचा आरोप करत गोंधळ घातला. भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी केली. हाणामारीत भाजप उमेदवार आर्या नाटेकरांचे पती गंभीर जखमी झाली आहे. शिवसेनेचे 2 उमेदवार नितीन पाटील, रवी पाटील जखमी झालेत. शिवसेनेच्या उमेदवारांचा अर्धा तास रस्त्यावर ठिय्या होता. 

हेही वाचा : अजित पवारांना मोठा दणका! नरेश अरोरांच्या कंपनीवर पुणे गुन्हे शाखेची कारवाई

 

भाजपच्या पदाधिका-यांनी मात्र शिवसेनेच्या उमेदवारांवर आरोप केलेत. शिवसेनेनं डोंबिवलीत दहशत पसरवली असून त्यांच्याकडूनच आमच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी केलाय. याप्रकरणी आता 7 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हा संपूर्ण राडा सुरु असताना शिवसेनेचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढली. जर पैसे वाटणा-यांवर कठोर कारवाई झाली नाही तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत शिवसेना आणि भाजपची युती आहे. असं असलं तरी प्रभाग क्रमांक 29 मध्ये मात्र दोन्ही पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकलेत. या प्रकारामुळे युतीमधील अंतर्गत कलह पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

