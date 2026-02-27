बदलापूर विनयभंग प्रकरणी आरोपीला अटक, प्रकरणाबाबत सरकारनेही घेतली गंभीर दखल

आतिष भोईर, झी मिडिया, तास बदलापूर: काही दिवसांपूर्वी बदलापूरमध्ये एक संतापजनक घटना घडली होती. एका नराधमाने बसमधून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थिनीचा विनयभंग केला. पालकांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी गुरुवारी त्याला अटक केली. या आरोपीचे नाव जयेश मुने असून, कल्याण कोर्टात त्याला हजर केलं असता, कल्याण कोर्टानं त्याला पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिलेत.
बुधवारी शाळेत गेलेली मुलगी स्कूल बसमधून प्रवास करत असताना नराधन बस ड्रायव्हर जयेशनं तिची छेड काढल्याचं सांगण्यात येतंय. धक्कादायक बाब म्हणजे स्कूलबसवर महिला मदतनीस ठेवण्याची सक्ती असतानाही आरोपीच्या बसमध्ये महिला मदतनीस नव्हती. शाळेनं या प्रकाराकडं दुर्लक्ष का केलं असा प्रश्नही या निमित्तानं उपस्थित केला जातोय. विधिमंडळातही या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. विरोधकांनी आरोपीवर आणि हलगर्जीपणा करणा-या शाळेविरोधात कारवाईची मागणी केली.
दरम्यान, सरकारनंही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतलीये. निष्पाप विद्यार्थिनींचा विनयभंग करणा-या आरोपीविरोधात कठोर कारवाई करण्याची भूमिका उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी घेतलीये. तर शाळेवरही हलगर्जीपणा केल्याबाबत कारवाई करण्याची ग्वाही मंत्री शंभुराज देसाईंनी दिलीय. तसेच ही नराधम वृत्ती ठेचून काढली पाहिजे असे वक्तव्य उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे.
हेही वाचा>>>पुणे हादरलं! फक्त 20 रुपयांसाठी मित्राच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार, पोलिसांनी केली अटक
खरं तर स्कूलबस आणि स्कूलबसमध्ये मदतनीस आहेत का? स्कूलबस चालक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा आहे की नाही हे तपासण्याचं काम पोलिसांचं आहे. पण बदलापूर पोलीस हे करताना दिसत नाही. कारण विद्यार्थिनींचा विनयभंग आणि अत्याचाराच्या सलग दोन घटना घडूनही पोलिसांनी शाळांना किंवा बसचालकांची तपासणी केली नसल्याचं उघड झालंय. त्यामुळं आरटीओ आणि पोलिसांवरही कारवाई करण्याची मागणी पालकांमधून होतेय.
बदलापूर शहरातील एका नामांकित खासगी शाळेतील विद्यार्थिनीला शाळेतून घरी सोडताना बस चालकानं बसमध्ये तिचा विनयभंग केला. यानंतर पीडित विद्यार्थिनीनं आपल्या पालकांना घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर पालकांनी थेट बदलापूर पश्चिम पोलीस स्थानकात धाव घेत याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी पोक्सो आणि ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत बस चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. काही दिवासांपूर्वी बदलापुरातल्या स्कूल व्हॅनमध्ये असाच प्रकार घडला होता. स्कूल व्हॅन चालकाने चार वर्षांच्या चिमुरडीचं लैंगिक शोषण केल्याची घटना समोर आली होती. याप्रकरणातील आरोपीला अटक झाल्यानंतर आता पुन्हा तसाच प्रकार बदलापुरात घडलाय.