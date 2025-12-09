महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्यातील आरोपी शिंदेंच्या शिवसेनेत?

adarsh bank scam chhatrapati sambhaji nagar :छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आदर्श बँक घोटाळा चांगलाच गाजला होता अनेक गोरगरिबांचे पैसे तिथे अडकले त्यातीलच काही प्रमुख आरोपींचा नुकताच पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या हस्ते शिवसेनेत प्रवेश झाला असा आरोप इम्तियाज जलील यांनी केलाय.. रूपाली शेंडगे आणि सपना निर्मळ असे या बँकांच्या संचालकांचे नाव आहे.
संभाजीनगरचा आदर्श बँक घोटाळा राज्यात गाजला. अनेक गोरगरिबांच्या पैशांचे पैसे या बँकेच्या संचालकांनी लुबाडले. यात पोलीस कारवाई झाली. त्यातील काहींना अटकही झाली आणि आता जामिनावर बाहेर सुद्धा आले त्यातीलच 2 संचालकांनी आता शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याचा आरोप एमआयएमच्या इम्तियाज जलील यांनी केलाय.. त्यांचे प्रवेश फोटो आणि त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांबाबत आरोपपत्र त्यांनी पुढं आणलाय.
धक्कादायक म्हणजे हा पक्षप्रवेश 24 नोव्हेंबरला पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या हस्ते झाला होता.. यात बँकेच्या संचालिका रुपाली शेंडगे ज्या या घोटाळ्यातील आरोपी असून 1 महिना जेलमध्ये होत्या आणि जामीनावर सुटल्यात त्यांच्यासह सपना निर्मळ यांचा समावेश या घोटाळ्यात ज्यांचे पैसे अडकले त्या गोर गरीब महिलांनी या पक्षप्रवेशाबाबत नाराजी व्यक्त केलीय. घोटाळेबाजांना पक्षात घेणारे आम्हाला न्याय कसा देणार असा सवाल ठेवीदारांनी उपस्थित केलाय. कुणाला पक्षात घ्यावं आणि कुणाला नाही हा त्या-त्या पक्षाचा प्रश्न... मात्र गोर गरिबांचे पैसे लुटणा-या लोकांनाच जर असा राजाश्रय मिळत असेल तर निश्चितच गंभीर म्हणावे लागेल आता आरोपा नंतर शिवसेनेची काय भूमिका असेल यावर बरेच काही अवलंबून आहे..