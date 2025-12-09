English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्यातील आरोपी शिंदेंच्या शिवसेनेत?

 छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आदर्श बँक घोटाळा चांगलाच गाजला होता अनेक गोरगरिबांचे पैसे तिथे अडकले त्यातीलच काही प्रमुख आरोपींचा नुकताच पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या हस्ते शिवसेनेत प्रवेश झाला असा आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 9, 2025, 08:55 PM IST
adarsh bank scam chhatrapati sambhaji nagar :छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आदर्श बँक घोटाळा चांगलाच गाजला होता अनेक गोरगरिबांचे पैसे तिथे अडकले त्यातीलच काही प्रमुख आरोपींचा नुकताच पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या हस्ते शिवसेनेत प्रवेश झाला असा आरोप इम्तियाज जलील यांनी केलाय.. रूपाली शेंडगे आणि सपना निर्मळ असे या बँकांच्या संचालकांचे नाव आहे.

संभाजीनगरचा आदर्श बँक घोटाळा राज्यात गाजला. अनेक गोरगरिबांच्या पैशांचे पैसे या बँकेच्या संचालकांनी लुबाडले. यात पोलीस कारवाई झाली. त्यातील काहींना अटकही झाली आणि आता जामिनावर बाहेर सुद्धा आले त्यातीलच 2 संचालकांनी आता शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याचा आरोप एमआयएमच्या इम्तियाज जलील यांनी केलाय.. त्यांचे प्रवेश फोटो आणि त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांबाबत आरोपपत्र त्यांनी पुढं आणलाय.

 धक्कादायक म्हणजे हा पक्षप्रवेश 24 नोव्हेंबरला पालकमंत्री  संजय शिरसाठ यांच्या हस्ते झाला होता.. यात बँकेच्या संचालिका रुपाली शेंडगे ज्या या घोटाळ्यातील आरोपी असून 1 महिना जेलमध्ये होत्या आणि जामीनावर सुटल्यात त्यांच्यासह सपना निर्मळ यांचा समावेश   या घोटाळ्यात ज्यांचे पैसे अडकले त्या गोर गरीब महिलांनी या पक्षप्रवेशाबाबत नाराजी व्यक्त केलीय.  घोटाळेबाजांना पक्षात घेणारे आम्हाला न्याय कसा देणार असा सवाल ठेवीदारांनी उपस्थित केलाय.  कुणाला पक्षात घ्यावं आणि कुणाला नाही हा त्या-त्या पक्षाचा प्रश्न... मात्र गोर गरिबांचे पैसे लुटणा-या लोकांनाच जर असा राजाश्रय मिळत असेल तर निश्चितच गंभीर म्हणावे लागेल आता आरोपा नंतर शिवसेनेची काय भूमिका असेल यावर बरेच काही अवलंबून आहे..

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Accused in Maharashtra biggest bank scam in Shinde Shiv Senaadarsh ​​bank scam chhatrapati sambhaji nagarआदर्श बँक घोटाळा

