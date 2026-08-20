Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explained: कावळ्याला हाकलण्यासाठी प्रवाशाला धावत्या ट्रेनमधून ढकललं? मुंबई पोलिसांनी केला खुलासा, म्हणाले एका पायाने...

Explained: कावळ्याला हाकलण्यासाठी प्रवाशाला धावत्या ट्रेनमधून ढकललं? मुंबई पोलिसांनी केला खुलासा, म्हणाले 'एका पायाने...'

मुंबईत धावत्या लोकलमधून खाली ढकलण्यात आल्याने प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी या गुन्ह्यामागील खरं कारण सांगितलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 20, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:46 PM IST
Explained: कावळ्याला हाकलण्यासाठी प्रवाशाला धावत्या ट्रेनमधून ढकललं? मुंबई पोलिसांनी केला खुलासा, म्हणाले 'एका पायाने...'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आपल्यापेक्षा २२ वर्ष छोट्या विद्यार्थ्यांवर जडलं शिक्षिकेचं प्रेम, घरातून पळून गेले आणि
2
3
4
5