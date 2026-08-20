Explained: कावळ्याला हाकलण्यासाठी प्रवाशाला धावत्या ट्रेनमधून ढकललं? मुंबई पोलिसांनी केला खुलासा, म्हणाले 'एका पायाने...'

मुंबईत पश्चिम रेल्वे मार्गावर धावत्या लोकलमधून खाली ढकलण्यात आल्याने प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चर्चगेट-बोरिवली ट्रेनमध्ये ही घटना घडली आहे. वांद्रे रेल्वे स्थानकात घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. सुरुवातीला आरोपी गतीमंद असून त्याने कावळा उडत असल्याचा भास झाल्याने प्रवाशाला ढकलल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र पोलिसांनी हा दावा फेटाळून लावला असून, खरं कारण सांगितलं आहे.
चर्चगेट-बोरिवली लोकलमधून एका व्यक्तीला ढकलून देण्यात आलं. लोकल 1.27 वाजता वांद्रे स्थानकात आली असताा अपंगांच्या डब्यातून एका प्रवाशाला ढकलून देण्यात आल्याचं समोर आलं. किरकोळ वादातून हा प्रकार घडल्याचं सांगितलं जात होतं. या घटनेत संबंधित व्यक्ती गंभीर जखमी झाली होती. त्याला वांद्रे पश्चिमेकडील भाभा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र त्याचा मृत्यू झाला आहे.
रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, बोरिवली स्लो लोकलमधून पडलेल्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. गुरुवारी दुपारी 1.24 च्या सुमारास बोरिवली स्लो लोकल वांद्रे रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्र. 1 वर आली होती. ट्रेनच्या डब्यात तपासणी केल्यावर, प्रवाशांनी वांद्रे-माहीम रेल्वे स्टेशन दरम्यान एका गतीमंद व्यक्तीने दुसऱ्या प्रवाशाला धावत्या ट्रेनमधून ढकलले असल्याची माहिती दिली. उपनिरीक्षक अरुण कुमार पांडे, यांनी इतरांसह धाव घेतली असता त्यांना संबंधित ठिकाणी एक व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली आढळली. त्याला अंदाजे 2.45 वाजता भाभा रुग्णालयात आणण्यात आले. उपचारादरम्यान, त्याला मृत घोषित करण्यात आले.
वांद्रे येथील शासकीय रेल्वे पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत गतीमंद व्यक्तीने सांगितले की, त्याला डब्यात एक कावळा येत असल्याचे जाणवले आणि त्याला हाकलून लावण्यासाठी त्याने मृताला ढकलले.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शहाजी निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचं नाव अमजत शरफूद्दीन शेख असं आहे. तो ट्रेनमध्ये अपंगांच्या डब्यात चढला होता. पीडित 62 वर्षीय कॅजेटिन पॉल डेवीस माहीम स्थानक आलं असता डब्यात आले. पीडित एका पायाने अपंग होता. तर आरोपी अमजत ठणठणीत असल्याने त्याने बसायला जागा मागितली. मात्र आरोपीने नकार दिला असता दोघांमध्ये वाद झाला. यानंतर आरोपीने ढकललं असता पीडित ट्रेनमधून खाली पडला.
पुढील स्थानक येताच डब्यातील इतर प्रवाशांनी रेल्वे पोलिसांना आरोपीने एका प्रवाशाला ट्रेनमधून ढकललं असल्याची माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं. तसंच पीडितचा शोध घेण्यासाठी घटनास्थळ गाठलं. पीडित बेशुद्धावस्थेत असल्याने उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
आरोपीवर रेल्वे कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. आरोपी चर्चगेटला फुटपाथवर राहत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
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