झोपलेल्या शेतकऱ्यावर अॅसिड हल्ला, शेतकरी बोराडे दाम्पत्य जखमी

यशवंत खिल्लारे झी २४ तास येवला : नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. देवळाणे येथील बोराडे वस्तीवर अज्ञात व्यक्तीने झोपेत असलेल्या शेतकरी दाम्पत्यावर अॅसिड फेकल्याची गंभीर घटना घडली आहे. या हल्ल्यात शेतकरी भाऊसाहेब बोराडे आणि त्यांच्या पत्नी कांता बोराडे गंभीर जखमी झाल्या आहेत.
झोपेत असलेल्या शेतकरी दाम्पत्यावर अॅसिड हल्ला करण्यात आला आहे. येवल्याच्या देवळाणे येथील धक्कादायक घटना आहे. अॅसिड हल्ल्यात शेतकरी बोराडे दाम्पत्य जखमी झाले आहेत. येवल्याच्या देवळाणे येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका अज्ञात व्यक्तीनं रात्री गाड झोपेत असलेल्या शेतकरी बोराडे दाम्पत्यावर अॅसिड फेकल्याचं समोर आलं आहे, या घटनेत शेतकरी भाऊसाहेब बोराडे आणि त्यांच्या पत्नी कांता बोराडे गंभीर जखमी झाल्या आहेत. त्यांच्यावर येवला येथील खासगी रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत..
भाऊसाहेब बोराडे आणि त्यांची पत्नी कांता बोराडे हे नेहमीप्रमाणे रात्रीच्या वेळी घराच्या टेरेसवर झोपले होते. मध्यरात्री एका अज्ञात व्यक्तीनं त्यांच्यावर अचानक अॅसिड हल्ला केला. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी रूग्णालयात जात शेतकरी दाम्पत्याची विचारपूस करत घटनेची माहिती घेतली. अॅसिड हल्ल्याच्या प्रकरणात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून आरोपीचा शोध देखील सुरू आहे. या शेतकरी दाम्पत्यावर अॅसिड हल्ला का केला? याची अद्याप कोणतीही माहिती नाही, त्यामुळे आरोपीला अटक केल्यानंतरच हल्ला का केला? हे समोर येणार.