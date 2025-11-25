महाराष्ट्रात 2605900000 रुपयांची वसुली; 180 दिवसांत 434433 वाहनांवर कारवाई

Traffic Challan: प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) राज्यभरातील वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने जारी केलेल्या अहवालानुसार 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2025 या सहा महिन्यांत राज्यभरातील आरटीओंनी 1,357,618 वाहनांची तपासणी केली. त्यापैकी 434433 वाहने दोषी आढळली. या प्रकरणांमधून एकूण 260 कोटी 59 लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. ही सर्व वाहने विविध उल्लंघनांमध्ये दोषी आढळली.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तपासणीत प्रामुख्याने परवाना नसलेले वाहन चालवणे, कालबाह्य विमा, प्रदूषण तपासणी प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसणे, वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करणे, गाडी चालवताना मोबाईल फोनवर बोलणे, ओव्हरलोडिंग आणि इतर अनेक गंभीर उल्लंघनांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. या मोहिमेदरम्यान खाजगी प्रवासी वाहतूक, स्कूल बस, ऑटो-रिक्षा, मीटर असलेल्या टॅक्सी आणि खाजगी वाहनांची तपासणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की दोषी चालकांवर 500 ते 20,000 रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, या मोहिमेचे उद्दिष्ट अपघात कमी करणे, प्रवासी आणि माल वाहतूक विभागात शिस्त लावणे आणि रस्ता सुरक्षा सुधारणे आहे. भविष्यात राज्यभर अशाच प्रकारच्या संयुक्त तपासणी मोहिमा राबवल्या जातील. राज्यातील वाहनांची वाढती संख्या पाहता, नियमित वाहतूक व्यवस्था राखण्यासाठी ही मोहीम अत्यंत आवश्यक आहे.
नियमांचे उल्लंघन आणि दंड
- हेल्मेट/सीटबेल्ट न वापरणे - 500 ते 1000 रुपये
- वाहनाची वैध कागदपत्रे नसणे - 2000 ते 3000 रुपये
- विमा नसणे - 2000 ते 4000 रुपये
- ड्रायव्हिंग लायसन्स नसणे - 5000 रुपये
- फिटनेस नसणे - 500 ते 5000 रुपये
- जास्त वेगाने वाहन चालवणे - 1000 ते 2000 रुपये
- मद्यपान करून वाहने चालवणे - 10,000 रुपये आणि 6 महिने कारावास
- वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे - 2000 रुपये
मुंबई आरटीओ - प्रकरणे आणि दंड
बोरिवली- 4,887 - 1 कोटी 96 लाख
मुंबई सेंट्रल - 11,101 - 4 कोटी 85 लाख
मुंबई पूर्व - 19,971 - 10 कोटी 5 लाख
नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणती कारवाई केली जाते?
मोटार वाहन कायद्यांतर्गत, विविध प्रकारच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल चालक आणि वाहन मालकांवर कारवाई केली जाते. या कायद्यांतर्गत आरटीओ, वाहतूक पोलिस आणि वाहतूक निरीक्षक दंड आकारू शकतात. वाहने जप्त केली जाऊ शकतात. परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो किंवा प्रशासकीय कारवाई केली जाऊ शकते.