Marathi News
निवडणूक प्रशिक्षणाला दांडी; चार मुख्यध्यापकांसह संबंधित शिक्षकांवर कारवाई

महापालिका निवडणुकीच्या कामांनी जोर धरला आहे. दरम्यान निवणुकीची बहुतेक कामे शिक्षकांच्या मदतीने केली जातात. या वेळी प्रशासनाला निवडणूक प्रक्रियेत सहाकर्य न करणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. सविस्तर जाणून घ्या.   

Updated: Jan 3, 2026, 09:17 AM IST
नागपूर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी शिक्षक व शासकीय कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाते. निवडणूक ही संविधानिक जबाबदारी असल्याने या कामात दुर्लक्ष किंवा टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाकडून वारंवार दिला जातो. मात्र, तरीही काही शिक्षकांनी निवडणूक प्रशिक्षण व नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यास नकार दिल्याने प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत. नागपूरमध्ये चार मुख्याध्यापकांविरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

कोण कोणत्या ठिकाणी कारवाईची प्रक्रिया केेली?
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर शहरातील चार मुख्याध्यापकांनी महापालिका निवडणुकीच्या कामात सहभागी होण्यास नकार दिला. यामध्ये सदर येथील एम. ए. शेख, ईश्वरनगर येथील डी. जी. धार्मिक, पुष्पा दाभेकर आणि शांतीनगर येथील जयश्री सलामे यांचा समावेश आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणूक विभागाने 21 डिसेंबर रोजी मतदान अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या होत्या. मात्र, या चारही मुख्याध्यापकांनी नियुक्ती पत्र स्वीकारण्यास नकार दिला. याशिवाय, 28  डिसेंबर रोजी आयोजित निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमालाही ते अनुपस्थित राहिले. या कारणामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कारवाईनंतर निवडणूक कामापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक प्रक्रिया ही अत्यंत महत्त्वाची असून कोणत्याही कर्मचाऱ्याने ती टाळू नये.

अहिल्यानगरमध्ये किती शिक्षकांना नोटीसा बजावल्या?
दरम्यान, अहिल्यानगर येथेही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रशिक्षणाला गैरहजर राहिल्यामुळे 450 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, नियुक्ती आदेश न स्वीकारणाऱ्या 150 कर्मचाऱ्यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी एकूण 2,200 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले असून, त्यांच्यासाठी 29 डिसेंबर रोजी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

जिल्हा माध्यमिक संघाच्या अध्यक्षांचा आक्षेप
या कारवाईवर जिल्हा माध्यमिक संघाचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी शिक्षकांवरील कारवाई अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घटनेमुळे भविष्यात निवडणूक काम टाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

Tags:
election trainingelection dutyTechers on Election dutyElection training campaignElection Campaigns

