/भोंदू मनोहर मामा भोसलेसह दत्तकला शिक्षण संस्थेचे प्रमुख रामदास झोळवर मोक्का कायद्यान्वये कारवाई

भोंदू मनोहर मामा भोसले, रामदास झोळ यांच्यासह त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांवर सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. भाविकांना फसवणाऱ्या भोंदू मनोहर मामा भोसले, रामदास झोळसह 24 जणांवर मकोकाची कारवाई करण्यात आली आहे. अघोरी पूजा आणि विविध आमिष दाखवून भाविकांची लूट केली जात होती. लुटलेला पैसा हा शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून पांढरा केला असल्याचा आरोप आहे. दत्तकला संस्थेच्या माध्यमातून पैसा फिरवल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
करमाळा तालुक्यातील मौजे उंदरगाव येथील भोंदूबाबा मनोहर भोसले व त्याच्या साथीदारांविरूध्द कुर्डूवाडी पोलीस ठाणे, सोलापूर ग्रामीण कडील गु.र.न. 192/2026, भा. न्या. संहिता कलम 318 (2), 318 (4), 111 (2), (ब), 111 (3), 111 (4), 111 (6), 111 (7), 3 (5), 45 महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष अनिष्ट आणि अघोरी क़त्यांना प्रतीबंध व निर्मूलन व काळा जादू नियम २०१३ चे कलम ३(२), ३(३) प्रमाणे गुन्हा दाखल होता.
गुन्ह्याच्या तपासामध्ये मुख्य आरोपी मनोहर मामा भोसले व त्याचा सहकारी विशाल ऊर्फ नाथबाबा वाघमारे यांना अटक केली आहे. मनोहर मामा याचे मठातील अघोरी पुजा व पैशांचे व्यवहार आरोपी नरेंद्र बाळासाहेब सांगळे रा. वेळु ता. श्रीगोंदा जि. आहिल्यानगर हा पाहत असल्याने त्यास देखील अटक करण्यात आली होती. आरोपी मनोहर मामा भोसले याच्या सांगण्यावरुन भक्तांकडून देगणी स्वरुपात रोखीने, ऑनलाईन पध्दतीने रक्कमा स्विकारून त्या पैश्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मदत करणारे, प्रत्यक्षात हा पैसा वापरून तो कायदेशीर करून देणारे असे एकूण २४ आरोपी तपासामध्ये निष्पन्न झाले होते.
आरोपी रामदास झोळ व माया झोळ यांची मौजे स्वामी चिंचोळी, ता. दौंड जि. पुणे येथे दत्तकला शिक्षण संस्था नावाची संस्था असून ते संस्थेतील नोकरांच्या सहाय्याने आरोपी मनोहर भोसले याच्या सांगण्यावरून संघटित गुन्हेगारी करीता लोकांची फसवणुकीतील रोख रक्कम कायदेशीर करणेकरीता दत्तकला शिक्षण संस्थेत आणत होते. ही रक्कम कायदेशीर करून ती परत मनोहर मामा यास पुरवत होते.
आरोपींच्या संघटीत गुन्हेगारी कृत्यामुळे सोलापूर ग्रामीण तसेच पुणे जिल्हयात व आसपासच्या परिसरातील नागरीकांमध्ये दहशतीचे व भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रचलीत कायद्यान्वये या टोळीतील सदरस्यांवर वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली होती, मनोहर मामा हा पूर्वीच्या गुन्ह्यात अटक केल्यावर जामीनवर सुटून येवून त्याने त्याचे गुन्हेगारी कृत्य चालुच ठेवून त्यातून आर्थिक फायदा घेवून स्थावर मालमत्ता खरेदी केली आहे. त्यांच्या या गुन्हेगारी कृत्याला प्रतिबंध करण्यासाठी अतुल कुलकर्णी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी मा.श्री. रंजन कुमार शर्मा, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र कोल्हापूर यांच्याकडे महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) मधील कलमांचा अंतर्भाव होण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावास मंजूर देण्यात आलेली आलेली असून आरोपीविरूध्द मोका कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे