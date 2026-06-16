/पुणे विमानतळावर 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबवणाऱ्यांवर कारवाई होणार? प्रशासनाने अचानक का घेतला कडक निर्णय

Pune News : पुणे विमानतळावर 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. पुण्यात वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. प्रशासनाने वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी कडक निर्णय घेतला आहे. पुणे विमानतळावर 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. प्रवाशांना सोडण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी आलेली वाहने 15 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ पिकअप-ड्रॉप लेनमध्ये उभी राहिल्यास 500 रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. या संदर्भातूल प्रस्ताव मुख्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळताच नियम लागू होणार आहे. वाढती वाहनांची गर्दी आणि कोंडी कमी करण्याचा उद्देश असल्याची माहिती विमानतळ प्रशासनाने दिली.
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूसंपादन आणि मोबदला स्वीकारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने येत्या 30 जून पर्यंतची मुदत दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे शहर आणि परिसरात पाणी कपातीच्या काळात पिण्याचे पाणी वॉशिंग सेंटर आणि जलतरण तलावांवर वापरता येणार नसून त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने हा इशारा दिला दरम्यान शहराला कालपासून दिवसाड पाणीपुरवठा सुरू झाला असून पहिल्या दिवशी पाणी मिळाले नसल्याच्या तक्रारी फारशा आल्या नसल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.
पुणे शहरात अवैध शस्त्रांविरोधात पोलिसांनी धडक मोहीम राबवत गेल्या 15 दिवसांत 17 आरोपींना अटक केली आहे. या कारवाईत 12 गावठी पिस्तुले आणि 13 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली असून 10 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर 1 जानेवारी ते 15 जून 2026 या कालावधीत 87 गुन्ह्यांमध्ये 96 पिस्तुले, 136 काडतुसे जप्त करून 161 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
मंबई विमानतळावरील गर्दी कमी करण्यासाठी सुरू झालेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. आर्किटेक्चर आणि डिझाइन क्षेत्रातील प्रतिष्ठित पुरस्कार मानल्या जाणाऱ्या 'प्रिक्स व्हर्सायल्सच्या 2026' मध्ये जगातील सर्वांत सुंदर विमानतळांच्या यादीत याचा समावेश झाला आहे. या यादीत पहिल्यांदाच भारतातील दोन विमानतळांना स्थान मिळाले आहे. यात नवी मुंबईसह गुवाहाटीतील गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा समावेश आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळालेल्या या सन्मानामुळे शहराच्या जागतिक ओळखीत भर पडली आहे.