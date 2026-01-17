'त्यांनी माझं घर तोडलं...' महापालिकेच्या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंबाबत सूडाची भाषा करत काय बोलून गेली कंगना?

Kangana Ranaut: बीएमसी निवडणुकांमध्ये भाजपाने मिळवलेल्या ऐतिहासिक यशानंतर अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रनौत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या विजयावर प्रतिक्रिया देताना कंगनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संपूर्ण भाजप नेतृत्वाचे अभिनंदन केले आहे. तिने हा निकाल स्वतःसाठी न्यायाचा क्षण असल्याचं म्हटलं आहे. 2020 साली मुंबईतील तिचं कार्यालय बीएमसीकडून तोडण्यात आलं होतं, त्या घटनेची आठवण करत कंगनाने खणखणीत शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे.
मोदी आणि फडणवीस यांचे अभिनंदन
कंगनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं विशेष कौतुक केलं. त्यांच्या नेतृत्वामुळे महाराष्ट्रात भाजप आणि महायुतीला मोठं यश मिळालं, असं तिने सांगितलं.
तिच्या मते, हा भगवा लाटेचा विजय असून भाजप कुटुंबासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. बीएमसीसारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकेत मिळालेला विजय राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल दर्शवतो.
बीएमसी विजयावर कंगनाची प्रतिक्रिया
कंगना रनौतने सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितले की, ज्यांनी मला शिव्या दिल्या, माझं घर पाडलं आणि महाराष्ट्र सोडण्याची धमकी दिली, आज जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली आहे. हा निकाल महिला विरोधी मानसिकता आणि घराणेशाही माफियांसाठी मोठा इशारा आहे.
ती म्हणाली की, बीएमसी निवडणुकांमध्ये भाजपाला मिळालेला जबरदस्त कौल पाहून मला खूप आनंद झाला आहे. हा विजय केवळ एका पक्षाचा नाही तर विकासाच्या विचारांचा आहे.
2020 चा जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल
बीएमसी निकालानंतर कंगना रनौतचा 2020 मधील एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तिचं मुंबईतील कार्यालय पाडण्यात आल्यानंतर ती तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना दिसते.
त्या व्हिडिओत कंगनाने म्हटलं होतं की, आज माझं घर तोडलं गेलं आहे, पण उद्या अहंकार तुटेल. वेळेचं चाक फिरत असतं. या वक्तव्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
महायुतीची राज्यभर मोठी कामगिरी
दरम्यान, महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांपैकी महायुतीने 25 ठिकाणी विजय मिळवला आहे. बीएमसीमध्येही महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवत आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. या निकालामुळे राज्यातील सत्तासमीकरणं बदलल्याचं चित्र आहे.
फडणवीस यांचे वक्तव्य
मुंबईतील भाजप कार्यालयात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा महायुतीचा मोठा विजय आहे. हा निकाल पंतप्रधान मोदी यांच्या विकासाच्या अजेंड्याला मिळालेला जनतेचा पाठिंबा आहे. बीएमसीचा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू करणारा ठरत असल्याचं अनेक राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.