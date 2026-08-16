Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /ठाण्याच्या अभिनेत्रीला मुंबईत अटक; धावत्या रेल्वेत हंगामा, स्वत:चे कपडे फाडले; RPF कर्मचाऱ्यांवर ब्लेडने केला हल्ला

ठाण्याच्या अभिनेत्रीला मुंबईत अटक; धावत्या रेल्वेत हंगामा, स्वत:चे कपडे फाडले; RPF कर्मचाऱ्यांवर ब्लेडने केला हल्ला

ठाण्याच्या अभिनेत्रीने रेल्वे प्रवासादरम्यान मोठा हंगामा केला. यावेळी तिने RPF कर्मचाऱ्यांवर ब्लेडने हल्ला केल्याचा आरोप केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:40 PM IST
ठाण्याच्या अभिनेत्रीला मुंबईत अटक; धावत्या रेल्वेत हंगामा, स्वत:चे कपडे फाडले; RPF कर्मचाऱ्यांवर ब्लेडने केला हल्ला
Image Credit: AI फोटो

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मारहाणीत CJP कार्यकर्त्याच्या वडिलांचा मृत्यू,शाळेची अवस्था दाखवली म्हणून घरावर हल्ला; नेमकं काय घडलं?
2
3
4
5