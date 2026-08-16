/ठाण्याच्या अभिनेत्रीला मुंबईत अटक; धावत्या रेल्वेत हंगामा, स्वत:चे कपडे फाडले; RPF कर्मचाऱ्यांवर ब्लेडने केला हल्ला

अंतरा बॅनर्जी : अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जीला अटक करण्यात आली आहे. मुंबईत रेल्वे प्रवासादरम्यान तिने हायव्होल्टेज ड्रामा केला. आरक्षित सीटवरून प्रवाशासोबत वाद झाल्यानंतर तिने RPF कर्मचाऱ्यांवर ब्लेडने हल्ला केला. स्वत:चे कपडे फाडत मोठा हंगामा केला.
31 वर्षीय अंतरा बॅनर्जी टीव्ही, चित्रपट आणि ओटीटी इंडस्ट्रीमध्ये काम करते. अरवली एक्सप्रेसमध्ये आरपीएफ जवानांसोबत झालेल्या झटापटीनंतर 12 ऑगस्ट रोजी या अभिनेत्रीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अंतरा एका शूटिंगसाठी सुरतला जात होती. तिच्याकडे स्लीपर ट्रेनचे तिकीट होते, पण ती आरक्षित एसी कोचमधून प्रवास करत होती. तिच्या सीटवर बसलेल्या प्रवाशाने तक्रार केली आणि हा वाद सुरू झाला.
रात्री 9:30 ते 10:50 च्या दरम्यान बोरिवली आणि डहाणू दरम्यान धावणाऱ्या ट्रेनमध्ये गोंधळ उडाला. एका प्रवाशाने तिकीट तपासणी अधिकाऱ्याला बोलावून अंतरा बॅनर्जीला तिची आरक्षित जागा खाली करण्यास सांगितले. त्यानंतर तिकीट कलेक्टर हरिकेश त्रिपाठी यांनी रेल्वे सुरक्षा दलाला (आरपीएफ) सतर्क केले. या वादाची माहिती मिळताच आरपीएफचे सहायक उपनिरीक्षक यामिनिकांत मिश्रा आणि कॉन्स्टेबल राजेश कुमार यांनी हस्तक्षेप केला.
वादावादीदरम्यान अंतरा हिंसक झाली. तिने आपले कपडे फाले. इतकेच नाही तर, तिने रेझर ब्लेड उगारून अधिकाऱ्यावर हल्ला केला. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, झालेल्या झटापटीदरम्यान अंतरा बॅनर्जीने ट्रेनच्या एसी डब्याची खिडकी फोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वे संरक्षण दलाने (आरपीएफ) अखेरीस तिला डहाणू रेल्वे स्थानकावर उतरवले आणि सरकारी रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात दिले. अंतरा बॅनर्जीला बोरिवली रेल्वे पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तिला नोटीस बजावण्यात आली असून तिला जामिनावर सोडण्यात आले आहे.