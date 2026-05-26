/कोकणात अदानी, अंबानींचा 3,50,00,00,00,000 सर्वात मोठा अणूऊर्जा प्रकल्प; रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी घेतला मोठा निर्णय

पूर्णगड येथे अंबानींच्या प्रस्तावित अणूऊर्जा प्रकल्पाविरोधात पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी एल्गार पुकारला आहे. संघर्ष समिती स्थापन करून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : राज्य सरकारने रिलायन्स आणि अदानी या कंपन्यांशी मंगळवारी अणुऊर्जानिर्मितीसाठी करार केले. हे प्रकल्प कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू, पूर्णगड आणि सिंधुदुर्गातील देवगड येथे उभारण्यात येतील. या प्रकल्पांद्वारे राज्यात साडेसहा लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून सव्वा लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होईल, असे सरकारने म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून रत्नागिरी तालुक्यातील पूर्णगड येथे स्थानिकांच्या डोक्यावर अणूऊर्जा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या विनाशकारी प्रकल्पाविरोधात पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ आता आक्रमक झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्णगड, मेर्वी,पावस,गावखडी आणि मावळंगे परिसरातील ग्रामस्थांनी एकत्र येत नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. कोणत्याही परिस्थितीत हा अणूऊर्जा प्रकल्प कोकणात होऊ द्यायचा नाही, असा ठाम निर्धार या बैठकीत करण्यात आला असून,या विरोधात लवकरच व्यापक 'संघर्ष समिती' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या या करारानुसार रिलायन्स, अदानी, बजाज या समूहांच्या वीज कंपन्यांसह केंद्र सरकारच्या 'एनटीपीसीएल' मार्फत राज्यात 25 हजार 400 मेगावॉट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू, पूर्णगड आणि सिंधुदुर्गातील देवगड येथे हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. "कोकणात कोणताही विनाशकारी प्रकल्प नको," ही कोकणवासियांची पहिल्यापासूनची ठाम भूमिका राहिलेली आहे.असे असतानाही,पूर्णगड येथे अंबानी समूहाचा अणूऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित असून,त्याबाबत नुकताच एक करार झाल्याची माहिती समोर आली आहे.या कराराची कुणकुण लागताच स्थानिक कमालीचे संतप्त झाले आहेत.या प्रकल्पाला सर्वपक्षीय लोकांना एकत्र घेऊन कडाडून विरोध करण्याचे ग्रामस्थांनी ठरवले आहे.यासाठी लवकरच गावोगावी मोठ्या प्रमाणावर बैठकांचे सत्र सुरू केले जाणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला पंचक्रोशीतील अनेक प्रमुख ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये गावखडीचे किरण तोडणकर (गावकर),मे र्वीचे माजी सरपंच शशिकांत म्हादये, ओंकार अभ्यंकर, संतोष कुरतडकर, मंगेश म्हादये, पावसचे विनोद साळूंखे, अभिजित डोंगरे, कुर्धे येथील विजयकुमार शिंदे, अमृत पोकडे, तसेच गावखडीचे अन्वर पेजे, तय्यब भाई दर्वेश, उदयराज भाटकर आणि गावडे आंबेरेचे माजी सरपंच रामचंद्र आंबेरकर आदींचा समावेश होता.
विशेष म्हणजे,पूर्णगडच्या सरपंच सुहासिनी धानबा आणि मावळंगेच्या सरपंच नम्रता बिर्जे यांनीही या बैठकीला उपस्थित राहून स्थानिकांच्या सुरात सूर मिसळला.
प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होण्यापूर्वीच स्थानिकांनी याविरुद्ध इतका तीव्र विरोध दर्शवल्यामुळे,येत्या काळात रत्नागिरीतील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे आहेत.आता या संपूर्ण संवेदनशील विषयावर राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत नेमकी काय भूमिका घेतात,याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.