English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लाडक्या बहिणींना कधी मिळणार ₹1500? eKYC बाबत अदिती तटकरेंनी दिली महत्त्वाची माहिती

Ladki Bahin Yojana eKYC Update Aditi Tatkare Statement : लाडकी बहिण योजनेत आताची सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. अदिती तटकरे यांनी स्वतःयाबाबत माहिती दिली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 9, 2026, 10:41 PM IST
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जातात. या योजनेत आता ईकेवायसी अनिवार्य ठेवण्यात आलं होतं. अनेक महिलांना ईकेवायसीनंतर काय प्रक्रिया आहे याबाबत फार कल्पना नाही. याबाबत महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ईकेवायसी आणि पात्र लाडक्या बहि‍णींवर मोठं वक्तव्य केले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

2025 सप्टेंबरपासून eKYC प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यासंदर्भात अनेकदा मुदत वाढवण्यात आली आहे. अनेक महिलांना KYC करताना अडचणी आल्या तसेच तक्रारी देखील आल्या. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या लाभार्थी योजना महत्त्वाच्या असणार आहेत. अदिती तटकरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अनेक अपात्र महिलांचा लाभ कायमचा बंद होणार आहे. निकषात न बसणाऱ्या महिला ईकेवायसी महिलांचा प्रति महिना 1500 चा लाभ बंद होणार असल्याचं स्पष्ट झाले आहे. ईकेवायसी दुरुस्ती करण्याची महिलांकडे शेवटची संधी असेल. 

अदिती तटकरे नेमकं काय म्हणाल्या?

2025 च्या सप्टेंबर महिन्यापासून ईकेवायसीच्य़ा प्रक्रियेला सुरुवात झाली. नोव्हेंबरपर्यंत पहिली मुदत देण्यात आली होती. त्यामध्ये 31 डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली असून पुन्हा एकदा 31 मार्च आणि शेवटी 30 एप्रिलपर्यंत ईकेवायसीची मुदतवाढ देण्यात आली. अनेक महिलांनी ईकेवायसी पूर्ण  प्रक्रिया झाल्यानंतर अनेकांना अडचण आलं. महिला लाभार्थी दिलेल्या मुदतीत दुरुस्ती करुन सबमीट करत आहेत. 30 एप्रिलपर्यंत सर्व डेटा समोर आला आहे. राज्य सरकारच्या अथवा केंद्र सरकारच्या प्रत्येक योजनेसाठी सर्वांना ईकेवायसीची अनिवार्य आहे. असं आदिती तटकरे यांनी सांगितलं आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर 2025 च्या काळात राज्यातील महिलांनी लाडकी बहिण योजनेसाठी ईकेवायसी केली आहे. 

मार्च महिन्याचा हप्ता कधी येणार? 

राज्य सरकारकडून राज्यातील महिलांच्या खात्याला गेला महिन्यात फेब्रुवारी 2026 च्या हप्ता जमा केली. पण आता एप्रिल महिन्याचा दुसरा आठवडा सुरु झाला आहे. मार्च महिन्याच्या हप्त्याबाबत कोणतीही अपडेट समोर आली नाही. त्यामुळे राज्यातील पात्र लाडक्या बहि‍णींच्या खात्यात मार्च महिन्याचा 1500 रुपयांचा लाभ कधी जमा ईल याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
aditi tatkareLadki Bahin YojanaMukhyamantri Majhi Ladki Bahin yojanaLadaki Bahin YojanaScheme

इतर बातम्या

महाराष्ट्राची पैठणी अन् बिकिनी ब्लाऊज... आकांक्षा पुरी...

मनोरंजन