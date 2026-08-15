तुकाराम मुंढेंचा उल्लेख करत आदित्य ठाकरेंचं मोठं विधान; पुण्यातून केली मागणी, फडणवीसांना म्हणाले 'असा अधिकारी...'

चाकण एमआयडीसीमधील वाहतूक कोंडी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि उद्योजकांच्या अडचणींची पाहणी करण्यासाठी युवासेनाप्रमुख व आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज चाकणचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी उद्योजकांशी संवाद साधत समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तसंच त्यांनी काही विविध मार्गांवरील वाहतूक व पायाभूत सुविधांची पाहणी केली. यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी चाकणधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी समिती नेमण्यावरुन टोला लगावला. 14 लोकांची समिती स्थापन करून काही होणार नाही, कामात सुधारणा करण्यासाठी तुकाराम मुंढेंसारखा धडक निर्णय घेणारा एक सक्षम अधिकारी द्यावा असं मत त्यांनी मांडलं आहे.
"खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना स्पष्ट झाले की, गेल्या 5 वर्षांत राज्यातून 35 हजार 300 उद्योग बंद पडले किंवा स्थलांतरित झाले. पायाभूत सुविधांअभावी चाकणमधून 20 लघुउद्योग बाहेर पडण्याच्या तयारीत असून, यामुळे 5 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्थानिक नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. वर्ल्ड बँकेनुसार पुढील 10 वर्षांत 12 कोटी तरुण-तरुणी जॉब मार्केटमध्ये येतील, मात्र राज्यात रोजगार निर्मितीऐवजी आहे ते उद्योग पळवले जात आहेत," अशी टीका त्यांनी केली.
पुढे ते म्हणाले की, "उद्योजक आणि कामगारांना कामावर पोहोचण्यासाठी 2 ते 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकावे लागते, ज्यामुळे उत्पादकता आणि आरोग्यावर मोठा परिणाम होत आहे". नियोजित दौऱ्यानंतर रस्त्यांवरील खड्डे चपला व तात्पुरत्या मलमपट्टीने बुजवून कचरा लपवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. दीड वर्षांपूर्वी 5 कोटी खर्च दाखवलेला रस्ता उखडून गेला असून सर्वत्र केवळ खड्डेच शिल्लक आहेत".
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डे आणि रखडलेल्या पुलांच्या कामांमुळे उद्योजक आणि नागरिक त्रस्त आहेत. ह्याच पार्श्वभूमीवर आज चाकण दौऱ्यावर असताना प्रथम ह्युंदाई चौक, खालुंब्रे रोड येथील रस्त्याची पाहणी केली. pic.twitter.com/JJU2dicDAj— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 15, 2026
एमआयडीसीत एक-एक प्लॉट क्लिअर करण्यासाठी प्रति चौरस मीटर 1500 रुपयांचा रेट ठरलेला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्लॉटच्या आत किरकोळ कारणांवरून उद्योजकांना दंड व नोटिसा बजावल्या जातात, मात्र प्लॉटबाहेर गटारे, वीज आणि रस्त्यांचे प्रश्न सोडवले जात नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांच्या कारखान्यांना कोट्यवधींचे कर्ज व स्पेशल केस म्हणून मंजुरी मिळते, मग चाकण-अंबडच्या उद्योजकांसाठी स्पेशल केस का नाही? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
यावेळी त्यांनी इतर राजकीय व सामाजिक मुद्द्यांवरही भूमिका मांडली. 203 मध्ये मंजूर झालेले महिला आरक्षण बिल त्वरित लागू करावे; डिलिमिटेशनचा बहाणा करून राजकीय फायद्यासाठी ते टांगणीला ठेवू नये असं ते म्हणाले.
चाकण-पिंपरी-पुणे दरम्यान मेट्रो व जलद रेल्वेची आवश्यकता असून पीएमपीएमएल/बसेसची वारंवारता वाढवून स्वस्त दरात सेवा देणे गरजेचे आहे असं मत त्यांनी मांडलं. नाशिकमध्ये सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार आणि महापालिका असतानाही तिथे खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे; अंबड एमआयडीसीतून शहरात पोहोचणेही कठीण झाले आहे अशी टीका त्यांनी केली.
सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक आमदार स्वतः तक्रार करत आहेत की प्रशासन त्यांचे ऐकत नाही; मग प्रशासन नक्की कोणाचे ऐकते असा सवाल त्यांनी विचारला. मुंबईहून येताना नुकत्याच उद्घाटन झालेल्या मिसिंग लिंकच्या अप्रोच रोडची अवस्था लगेचच खडबडीत झाली आहे हे त्यांनी अधोरेखित केलं.
क्रिकेट मॅच जिंकणाऱ्या खेळाडूंना कोट्यवधी रुपये देणारे सरकार खड्ड्यांमुळे आणि अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मात्र तुटपुंजी मदत देते किंवा वाऱ्यावर सोडते. अपघातग्रस्तांची हद्दवादावरून होणारी हेळसांड: खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अपघातात जखमींना मदत मिळण्यासाठी पोलीस ठाण्यांमधील हद्दीचा वाद आडवा येतो, अशा प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही प्रशासनाचा ढिम्म कारभार दिसून येतो असं ते म्हणाले.
गोपीनाथ मुंडे यांच्याबाबत केल्या गेलेल्या दाव्यांवर फार खोलात न जाता, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळी त्यांना काय सल्ला देऊन थांबवले होते हे आपल्याला ठाऊक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
स्वतःला अध्यात्मिक गुरू म्हणवून घेत मुलींचे शोषण करणाऱ्या आणि अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या प्रवृत्तींवर कारवाई करण्याऐवजी, सत्तेत बसलेले नेतेच बुवाबाजी आणि अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.