या आंदोलनातून देशाला कोणत्या तीन गोष्टी मिळाल्या, आदित्य ठाकरेंनी थेट सांगितले

मुंबई : जंतर मंतरवरील आंदोलनानंतर देशातील तरूण पेटला आणि त्याने सरकारला झुकवलं. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या आंदोलनानंतर देशातील सर्व समिकरणं बदलली आहेत. या आंदोलनातून तीन गोष्टी देशाला मिळाल्या असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी झी २४ तासच्या 'टू द पॉइंट' विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात सांगितले आहे.
या आंदोलनातील एक शिवाजी पार्क येथील पोटो खूप बोलका होता. ज्या मुलीने पोलिसांची व्हॅन आडवली होती. रिया आहेर हिचा तियानमिन फोटो सारखा होता. विन विन स्क्वेअरसारखा फोटो होता. तो खूप बोलका होता. एक तरुण मुलगी परत जे पूर्ण बळ घेऊन सरकार येईल त्याला झुकवू शकते, थांबवू शकते. केस होईल काय होईल घाबरली नाही. ही पहिली गोष्ट या आंदोलनातून मिळाल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
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म्हणजे जी काही तरुणाई रस्त्यावर उतरली, मी परत एकदा सांगतो आपल्याला वाटायचं नवीन शब्द शिकवत होते, पण त्यांनी आपल्याला नवीन हिंमतीची भाषा शिकवली आणि जे की खरं आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, तिसरी गोष्ट म्हणजे कितीही मोठं तुमचं सरकार असलं, कितीही तानाशाहीमध्ये तुमचा विश्वास असला. तुम्हाला वाटलं की तुम्हाला हरवू शकत नाही. इव्हीएम आहे माझ्या सोबत, पूर्ण बंगालमध्ये मिलिटराईज केलं. तुम्ही थोडेफार इकडे तिकडे तिकडे जिंकू शकता. पण जर तुमचा लोकांकडून डिसकनेक्ट झाला, जसा आता भारत विरुद्ध भाजप झालेला आहे. तर तानाशाहीला जावं लागतं आणि जे अधिकारी त्यांच्यासाठी काम करतात जे अधिकारी लोकांवर अत्याचार करतात, त्यांना न्यूरंबक सारखे ट्रायल्स फेस करायला लागणार असल्याचेही आदित्य ठाकरेंनी सांगितले.
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यावेळी बोलताना, आदित्य ठाकरे म्हणाले, मला काय स्वतःच पक्षाचं कौतुक करायचं नाही. पण भारत विरुद्ध भाजप भाजप जेव्हा चाललं होतं, तेव्हा आम्ही शांत बसलो नाही. देशात जेव्हा आंदोलन होतं तेव्हा शांत बसलो नाही. देशाचा आंदोलनाची जेव्हा गरज होती, तेव्हा तेव्हा आम्ही तिथे हजर राहिलो, ही फक्त अभिमानाची नाही ते एक मनापासून ज्याला बोलतो एक खूप समाधानाची गोष्ट आहे, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.