'अजून किती ओरबाडून...', सचिन अहिर यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

Aditya Thackeray on Sachin Ahir: एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगरनंतर उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मोठा धक्का दिला असून सचिन अहिर यांना उपसभापतीपदाची उमेदवारी दिली आहे. यानंतर आदित्य ठाकरेंनी यामध्ये धक्का बसण्यासारखं काही नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच इतकं दिलं असतानाही अजून किती ओरबडणार? असा संताप व्यक्त केला आहे. हे ऑपरेशन टायगर नसून ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस आहे अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
"आम्ही मागील 4 वर्ष आम्ही पाहत आहोत की, जे जवळचे लोक आहेत ज्यांना सर्व काही मिळत आहे ते आपल्या स्वार्थासाठी जात आहेत. यात धक्का बसण्यासारखं काही नाही. वरळी, शिवडी बालेकिल्ला असून अजूनही आहे. तेथील मतं मिळत असून, तेथील काम बोलतं. यामुळे कोणी येण्याने, जाण्याने धक्का बसत नाही," असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.