/मुंबईत मोठी दुर्घटना; BMC आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या राजीनाम्याबाबात अदित्य ठाकरे काय म्हणाले?

Mumbai Manhole Accident : मुंबईत एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. साकीनाका येथील खैराणी रोड वर मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा तसेच मूलभूत पायाभूत सेवा सुविधांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या दुर्घटनेनंतर BMC आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. यावर आदित्य ठाकेर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये मोबाईलवर बोलत असताना ही व्यक्ती मॅनलोहमध्ये पडली. अस्लम अन्सारी असं या व्यक्तीचं नाव असून ती 45 वर्षांची होती. खासगी कंत्राटदाराकडून देखभाल काम सुरू असताना मॅनहोलचे झाकण उघडे होते.. शोधकार्यादरम्यान संबंधित व्यक्तीचा मृतदेह बचाव पथकाच्या हाती लागलाय.
या दुर्घटनेनंतर मोठं राजकारण पहायला मिळत आहे. अशा घटनांना मुंबई मनपा आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप उपमहापौर संजय घाडी यांनी केला आहे. इतकचं नाही तर BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंवर कारवाई करा त्यांना निलंबीत करा अशी मगाणी देखील उपमहापौरांनी केली आहे.
साकीनाका दुर्घटनेबाबत आदित्य ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. भाजप मुंबईला लुटत आहे. मुंबई आणि MMR ची परिस्थिती भयानक आहे. महापौर जितके जबाबदार तितकेच नगरविकासचे मंत्री देखील जबाबदार आहेत. नगरविकासचे मंत्री 'फेकनाथ मिंदे' तितकेच जबाबदार आहेत. हे मंत्री पळकुटे आहेत. 'फेकनाथ मिंदे' आमदार फोडण्यात, खासदार फोडण्यात, नगरसेवक फोडण्यात त्यांना विकत घेण्यात व्यस्त आहेत. दलालालांसोबत ते व्यस्त आहेत. फेकनाथ मिंदे स्वत:च्या जबाबादारीपासून पळतात. त्यांना पैसा कमवयाचा आहे. कंत्राटदाराकडून पैसा कसा काढायचा, लोक विकत कशी घ्यायची यात ते व्यस्त आहेत अशी चौफेर टिका आदित्य ठाकरे यांनी केली.
नगरविकास खाते ते अडवून बसले आहेत. ते खातं त्यांना चालवता येत नाही. त्यांची मंत्रीपद सांभाळण्याची क्षमता देखील नाही. राम मंदिरात ते घोटाळा करतात. मुंबई महापालिका ते सोडतील कसे? मिंदे गट आणि भाजप एकमेकांचे पाय कापण्यात इतके व्यस्त आहेत की मुंबईकर आणि महाराष्ट्रा;r सेवा करण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. मिंदे गटाचे ऑपरेशन देवेंद्र फडवीस सुरु आहे. हे ऑपरेशन यशस्वी करण्यासाठी ते राम मंदिर, उज्जैन इथून तिथून पैसा काढत आहेत असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. BMC आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात असल्याचा प्रश्न आदित्य यांना विचारण्यात आला यावेळी त्यांनी या घटनेला महापौर जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, मॅनहोल दुर्घटना प्रकरणी कोणालाही पाठिशी घालणार नाही अशी ग्वाही महापौर रितू तावडे यांनी दिली आहे. कंत्राटदारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच 4 अधिकाऱ्य़ांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.