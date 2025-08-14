आदित्य ठाकरेंकडून अदिती तटकरेंचं समर्थन, थोरवेंच्या आरोपांनी नव्या वादाला फोडणी!

Aditya Thackeray: रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आलाय. आदित्य ठाकरेंनी या वादात उडी घेऊन भरत गोगावले यांना डिवचलंय. त्यामुळे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी तटकरे आणि ठाकरे यांचे व्यावसायिक संबंध असल्याचा नवा आरोप केलाय. रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचं अद्यापही भिजत घोंगडं आहे.त्यातच आता 15 ऑगस्टला आदिती तटकरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पडणार आहे.पालकमंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिवसेनेच्या पदरी मात्र पुन्हा एकदा निराशा आलीय.त्यामुळे रायगडात पालकमंत्रीपदावरून राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष पेटलाय.
या वादात आता आदित्य ठाकरेंनी उडी घेतलीय.आधी मंत्रीपदावरून रूसायचं आणि आता पालकमंत्रीपदासाठी रडायचं हे योग्य नाही, असं म्हणत आदित्य ठाकरेंनी गोगावलेंना टोला लगावला. इतकंच नाही तर रायगडचं पालकमंत्रीपद आदिती तटकरेंनाच मिळावं म्हणत ठाकरेंनी गोगावलेंना डिवचलं.
आदित्य ठाकरेंनी पालकमंत्रीपदासाठी आदिती तटकरेंचं समर्थन करणं शिवसेनेच्या चांगलंच जिव्हारी लागलंय.त्यामुळे शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवेंनी आरोपांचा नवा बॉम्ब टाकलाय. तटकरे आणि ठाकरे यांचे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध आहेत. त्यांच्या अनेक एकत्रित कंपन्या असल्याचा आरोप महेंद्र थोरवे यांनी केलाय.
रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून सुरू झालेला वाद आता वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपापर्यंत येऊन पोहोचलाय.रायगडप्रमाणेच नाशकातही सत्ताधारी शिवसेनेला झेंडावंदनाचा मान देण्यात आलेला नाहीय.रायगडमध्ये राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे तर नाशकात भाजपचे गिरीश महाजन ध्वजारोहण करणार आहेत.त्यामुळे रायगडपाठोपाठ नाशिकमध्येही शिवसेनेच्या पदरी निराशाच आलीय. त्यामुळे याच पद्धतीचा न्याय पालकमंत्रीपदासाठी लावला तर शिवसेनेची ही सौम्य नाराजी स्फोटक होऊ शकते, इतकं निश्चित आहे.
