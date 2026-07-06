'अवघ्या 2 महिन्यात कनेक्टींग लिंकवर दरड अन् चिखल'; आदित्य ठाकरेंनी सरकारचे काढले वाभाडे!

राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘कनेक्टींग लिंक’ प्रकल्पावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर त्यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चापासून ते रस्त्याच्या गुणवत्तेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषतः उद्घाटनानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच दरड कोसळल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी सुरक्षा तपासणी आणि कामाच्या दर्जाबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये १ मे २०२६ रोजी ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे उद्घाटन झाल्याची आठवण करून दिली. हा प्रकल्प राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांपैकी एक म्हणून सादर करण्यात आला होता. मात्र उद्घाटनानंतर कमी कालावधीतच समोर आलेल्या घटनांमुळे प्रकल्पाच्या दर्जावर प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकल्पाची किंमत मूळ अंदाजापेक्षा हजारो कोटी रुपयांनी वाढल्याचा दावा करत आदित्य ठाकरे यांनी हा अतिरिक्त निधी नेमका कुठे खर्च झाला, असा सवाल उपस्थित केला आहे. जनतेच्या पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला का, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.
उद्घाटन आणि आवश्यक तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतरही अवघ्या दोन महिन्यांत या मार्गावर दरड कोसळल्याची घटना घडल्याने प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न निर्माण झाल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. जर सर्व तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्या असतील, तर अशी घटना का घडली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाली होती का, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
'मिसिंग लिंक'चे उद्घाटन १ मे २०२६ रोजी करण्यात आले.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 6, 2026
सर्व “इन्फ्रा वॉचर्स” आणि भाजप म्हणजे विकास ह्या भंपक गोष्टीवर विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी एक वास्तव... ह्या प्रकल्पाची किंमत हजारो कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आली. हा पैसा गेला कुठे? पैसा जनतेचा... काँट्रॅक्टर्सची मजा आणि त्रास…
आदित्य ठाकरे यांनी जून महिन्यात पुण्याहून परत येताना या मार्गाचा वापर केल्याचा उल्लेख केला. त्यावेळी रस्त्याचा बराच भाग उंच-सखल असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, या मार्गावर सलग सपाट पृष्ठभाग फारच कमी असून वाहनातून प्रवास करताना लाटांवरून जाणाऱ्या बोटीप्रमाणे अनुभव येतो. हा मुद्दा त्यांनी यापूर्वीही सार्वजनिकपणे मांडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील आठवड्यात या मार्गावर खड्डे पडल्याच्या बातम्या समोर आल्याचा उल्लेख करत ठाकरे यांनी प्रकल्पाच्या गुणवत्ता नियंत्रणावर प्रश्न उपस्थित केले. नव्याने सुरू झालेल्या प्रकल्पात अल्पावधीत अशा समस्या दिसणे चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. संबंधित यंत्रणांनी या बाबींची सखोल चौकशी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
पोस्टच्या शेवटी आदित्य ठाकरे यांनी भाजप आणि शिंदे सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. रस्ते विकासापासून इतर सार्वजनिक प्रकल्पांपर्यंत अनेक कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, या आरोपांवर राज्य सरकार किंवा संबंधित विभागाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या विषयावर पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.