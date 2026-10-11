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महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 3 ठाकरे एकत्र; डायरेक्ट मुंबई बंद करण्याची भाषा; मुख्यमंत्र्यांना इशारा

पोलिसांनी ताब्यात घेण्यात आलेल्या शिवसैनिकांना सोडवण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे हे रस्त्यावर उतरले. आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या दोघांनीही पोलिसांची गाडी अडवली. आदित्य ठाकरे हे थेट पोलिसांच्या गाडीवर चढले.शिवसैनिकांना सोडणार नाही तोवर पोलिसांची गाडी जाऊ दिले जाणार नाही अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी घेतली.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 11, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 07:16 PM IST
महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 3 ठाकरे एकत्र; डायरेक्ट मुंबई बंद करण्याची भाषा; मुख्यमंत्र्यांना इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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