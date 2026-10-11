/महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 3 ठाकरे एकत्र; डायरेक्ट मुंबई बंद करण्याची भाषा; मुख्यमंत्र्यांना इशारा

मुंबई : महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 3 ठाकरे एकत्र आले आहेत. मुंबईत ज्युनिअर ठाकरे आक्रमक झाले. शिवसेना भवनाबाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा पहायला मिळाला. आदित्य ठाकरेंनी पोलिसांची व्हॅन अडवली, अमित ठाकरे, तेजस ठाकरेही आंदोलनात सहभागी. शिवसेना भवनाबाहेर शिवसैनिक, मनसैनिकांची पोलिसांसोबत झटापट झाली. यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. तसेच मुंबई बंद पाडू असा इशारा देखील दिला. मुंबईत परिस्थिती बिघडल्यास याला मुख्यमंत्री जबाबदार असतील असा इशारा आदित्य ठाकरेंनी दिला.
सीजेपीनं नवी दिल्ली प्रमाणं मुंबईतील शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलानाची हाक देण्यात आली होती. मात्र सीजेपीच्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी दिली नव्हती. पोलिसांकडून आंदोलकांची धरपकड करण्यात सुरु केली होती. सीजेपीला पाठिंबा देण्यासाठी युवा सेनेकडून आंदोलन करण्यात येणार होतं. सेना भवनाबाहेरच युवा सेनेकडून आंदोलन करण्यात येणार होतं. यासाठी पदाधिकारी कार्यकर्ते जमा होत होते. यावेळी पोलिसांनी धरपकड करण्यास सुरुवात करताच राडा झाला. शिवसैनिकांनी पोलिसांनी शिवसेना भवनात घुसण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. यामुळं तुफान राडा आणि बाचाबाची झाल्याचं पाहायला मिळालं. सेनाभवनाबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी देखील दादरमध्ये सेनाभवनाबाहेर दाखल झाल्याचं आहे.
मात्र पोलिसांनी शिवसेना भवनात घुसण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी केला आहे. यामुळं मोठा राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं. शिवाजी पार्क परिसरात काही आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर अमित ठाकरेंनी पोलीस व्हॅनमधील आंदोलकांना सोडण्याची मागणी करत ही व्हॅन अडवली. मात्र पोलिसांनी अमिक ठाकरेंसह मनसे कार्यकर्त्यांना घेरत ही आंदोलकांची व्हॅन पोलीस स्टेशनला रवाना केली. त्यानंतर आंदोलकांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी अमित ठाकरे यांनी शिवाजी पार्क पोलीस ठाणे गाठत ठिय्या मांडला.
पोलिसांना आम्ही सक्त ताकीद दिलीय, शिवसेना भवन वैयक्तिक आहे, इथं घुसण्याचा प्रयत्न करु नका,असं आमदार महेश सावंत म्हणाले.. शिवसेना भवनात त्यांनी घुसण्याचा प्रयत्न केला पण आमचे सैनिक खाली आले होते. आम्ही वरतीच होतो, खाली येताच पोलिसांना शिवसेना भवनात येऊ नका असं सांगितलं. तुमचं काम रस्त्यावर आहे, रस्त्यावर आल्यावर अटकाव करा. आदित्य ठाकरे इथं येत आहेत, ते सांगतील त्याप्रमाणं आंदोलन करु, असं महेश सावंत म्हणाले.ज्ञानेश कुमारांनी पूर्ण भारतात हल्लाबोल केला आहे, त्याचा निषेध तर होणारच असं महेश सावंत म्हणाले. भारतात हिटलरशाही सुरु झाली आहे, हिटलरचा अंत झाला तसा यांचा अंत होण्याचे दिवस सुरु झाले आहेत, असं महेश सावंत यांनी म्हटलं.
सीजेपीकडून शिवाजी पार्कात आंदोलन होणार हे समजताच पोलिसांनी मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. जागोजागी पोलिस तैनात करण्यात आले होते. यावरून मनसे नेते अमित ठाकरेंनी तीव्र संताप व्यक्त केला.. शिवतीर्थ या आपल्या निवासस्थानाबाहेर येताच अमित ठाकरेंनी आक्रमक भूमिका घेतली. मी उद्यापासून 10 लोकांचा मॉब घेऊन फिरणार आहे..पोलिसांनी काय करायचं ते करा, असा निर्वाणीचा इशाराच अमित ठाकरेंनी दिला. शिवाजी पार्कला वॉर झोन करून ठेवलंय, असा आरोपही त्यांनी केला दरम्यान, आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियाही इथं पोहोचल्या. अंजली दमानिया आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र त्यांना त्यापूर्वीच ताब्यात घेतलं. भायखळ्याच्या दिशेनं घेऊन जात असल्याची माहिती दमानियांनी झी 24 तासला दिली.