/पुण्यातील 727 ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकाच्या हातात; महाराष्ट्रतील 17,000 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज

पुणे : जिल्ह्यातील 727 ग्रामपंचायतीची मुदत संपुष्टात आली असून त्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुका लवकरच होण्यापेक्षा आहे त्यामुळे विद्यमान सरपंच उपसरपंच सह पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्याने ग्रामपंचायतीचा कारभार आता विस्तार अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रतील 17,000 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज लागू आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याऐवजी संबंधित गावातील सरपंचांनाच पुन्हा ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपवावा, अशी मागणी अहिल्यानगर येथे सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याऐवजी संबंधित गावातील सरपंचांनाच पुन्हा ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपवावा, अशी मागणी अहिल्यानगर येथे सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. गावपातळीवरील प्रश्न आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार देऊन ग्रामपंचायतींचा कारभार चालविणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका सरपंच परिषदेने मांडली आहे. सरपंच परिषदेचे राज्याध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अहिल्यानगरच्या शासकीय विश्रामगृह येथे सरपंच परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
यावेळी त्यांनी राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आणि प्रशासक नियुक्तीच्या मुद्द्यावर सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. सहा महिन्यांपूर्वी राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त न करता गावचा कारभार सरपंचांकडेच सोपवली जावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांमध्ये याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या आहेत शिवाय राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या सुमारे 17 हजारांवर गेली आहे. या ग्रामपंचायत च्या निवडणुकाही तात्काळ घेऊन गाव गाड्यांचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.