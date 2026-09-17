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पुण्यातील 727 ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकाच्या हातात; महाराष्ट्रतील 17,000 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज

जिल्ह्यातील 727 ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे.  विस्तार अधिकारी  गावच्या कारभाराचा गाडा हाकणार आहेत.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 17, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:10 PM IST
पुण्यातील 727 ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकाच्या हातात; महाराष्ट्रतील 17,000 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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