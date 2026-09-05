मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावलेल्या मातेला प्रशासनाने केली 50 हजारांची मदत

Dharashiv : काही दिवसांपूर्वी बीड येथील आयोजित करण्यात आलेल्या 'अमृत दौड' मध्ये 47 वर्षीय महिला रमाबाई रणवीर यांनी अनवाणी पायाने मॅरेथॉन धावत प्रथम क्रमांक पटकावला. त्यांनी आपल्या मुलींच्या शिक्षणासाठी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेत जिंकलेल्या 3 हजार रुपयांच्या बक्षिसाची रक्कम त्यांना आपल्या मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरायची होती. मुलींच्या शिक्षणासाठी धावलेल्या आईचे सर्वत्र कौतुक झाले. त्यानंतर प्रशासनाने सुद्धा रमाबाई रणवीर यांना 50 हजारांची मदत देऊ केली.
जिथे आपल्या समाजात मुलगी झाली म्हणून नाकं मुरडली जातात. मुलींच्या शिक्षणाला कमी महत्व दिलं जातं तिथे ग्रामीण भागातील एका सामान्य महिलेने अनेकांसाठी आदर्श घालून देणारं काम केलं. बीडच्या रमाबाई रणवीर या आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी स्वयंपाकाची काम करतात. रमाबाई यांना दोन मुली आहेत. त्या दोघींचं शिक्षण सुरु आहे. अशावेळी आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलींचं शिक्षण थांबू नये म्हणून रमाबाई यांनी अंबाजोगाईत भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित केलेल्या 'अमृत दौड' मध्ये सहभाग घेतला होता.
छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते भाग्यनगर चौक या मार्गावर ही स्पर्धा आयोजित केली होती. स्पर्धेत तरुण-तरुणींसोबत रमाबाई रणवीर याही सहभागी झाल्या. साधी साडी नेसलेल्या आणि पायात स्लीपर असलेल्या रमाबाईंकडे पाहून कुणालाही त्या स्पर्धा जिंकतील असं वाटलंही नसेल. मात्र स्पर्धा सुरु झाल्यावर रमाबाईंनी हळूहळू सर्व स्पर्धकांना मागे टाकायला सुरुवात केली. त्यांच्या पायात कोणतेही महागडे स्पोर्ट्स सूज नव्हते. सध्या चपलेत धावत असताना अनेकदा त्यांचा पाय घसरत होता. तेव्हा त्यांनी आपल्या चपला हातात घेतल्या आणि रस्त्यावर अनवाणी धावू लागल्या. बघता बघता रमाबाईंनी ट्रॅकसूटमधील युवा तरुणपिढीला सुद्धा मागे टाकलं आणि सर्वप्रथम फिनिशिंग लाईन गाठली.
अमृत दौडचं प्रथम क्रमांकाचं बक्षिस हे 3 हजार रुपयांचं होतं. रमाबाई रणवीर यांनी ते बक्षिस जिंकलं. 3 हजार रुपये ही अनेकांसाठी मोठी रक्कम नसेल मात्र रमाबाईंच्या कुटुंबासाठी त्याचे खूप महत्व होते. यंत्र रमाबाई रणवीर यांचे कौतुक अनेकांनी केलं. मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी पायाने मॅरेथॉन धावणाऱ्या रमाबाई रणवीर यांच्या जिद्दीला आता जिल्हा प्रशासनाची साथ मिळाली आहे. अंबाजोगाई येथे झालेल्या अमृत-2 मॅरेथॉन स्पर्धेत रमाबाईंनी हलाखीच्या परिस्थितीतही धाव घेत विजय मिळवला होता. मुलींच्या शैक्षणिक शुल्कासाठी त्यांनी हा संघर्ष केला. त्यांच्या या मातृत्वाच्या जिद्दीची दखल घेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी रमाबाईंचा सन्मान करत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने 50 हजार रुपयांची रोख मदत सुपूर्द केली. भविष्यात मुलींच्या शिक्षणात अडचण आल्यास प्रशासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाहीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. रमाबाईंच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आणणारी ही मदत त्यांच्या मुलींच्या उज्वल भविष्यासाठी मोठा आधार ठरणार आहे.