/तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई सुरुच! दहिसरमध्ये भेसळयुक्त दुधाचा कारखाना उघड; 470 लिटर दूध जप्त

मुंबईतील दहिसरमध्ये मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखा युनिट 12 ने बनावट दुधाचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. यादरम्यान एका आरोपीला अटकही करण्यात आली आहे. ही कारवाई अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दहिसर पूर्व येथील रोजारी कंपाऊंडमधील एका गोदामात नामांकित कंपन्यांच्या दुधाच्या पाऊचमध्ये बेकायदेशीरपणे पाणी आणि इतर घटक मिसळून बनावट दूध तयार केलं जात होतं. त्यानंतर हे पाऊच पुन्हा सील करून बाजारात अस्सल दूध म्हणून विकलं जात होतं, ज्यामुळे जनतेच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला होता.
गुप्त माहितीच्या आधारे, गुन्हे शाखा युनिट 12 आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान, अंदाजे 470 लिटर भेसळयुक्त दूध, दुधाचे पाऊच, पॅकिंग स्प्रेअर, सीलिंग मशीन आणि इतर उपकरणे जप्त करण्यात आली. या प्रकरणात पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे. आता पोलीस त्या भागांचा तपास करत आहेत, जिथे या भेसळयुक्त दुधाचा पुरवठा केला जात होता आणि या रॅकेटमध्ये आणखी कोण सामील आहे? हेदेखील शोधलं जात आहे.
पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, दूध खरेदी करताना त्याच्या पॅकेजची गुणवत्ता, सील आणि मुदतची तारीख तपासावी. जर त्यांना कोणतीही भेसळ किंवा संशयास्पद बाब आढळल्यास, त्यांनी तात्काळ पोलीस किंवा अन्न व औषध प्रशासनाला कळवावं. दहिसर पोलिसांच्या या कारवाईमुळे भेसळ करणाऱ्यांना दणका बसला आहे.
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथे अन्न व औषध प्रशासन आणि किल्लारी पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत संशयित भेसळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुग्धजन्य पावडरचा मोठा साठा, हजारो लिटर दूध आणि लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे ग्रामीण भागात दूध भेसळीचे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
औसा तालुक्यातील किल्लारीतील दूध संकलन आणि शीतकरण केंद्रावर अन्न व औषध प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने धाड टाकली. कारवाईदरम्यान सुमारे 7500 लिटर दूध तपासणीसाठी नमुने घेऊन ताब्यात घेण्यात आले. त्याचवेळी डेअरीत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीच्या घरातून विविध कंपन्यांच्या Milk Permeate आणि Whey Permeate Powder च्या बॅगा, तसेच संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.