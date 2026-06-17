/10 दिवसांपासून हे दबावतंत्र सुरू, ‘बाहेर पडा’ म्हणत खासदारांना कोणती ऑफर? कायद्याची बाजू सांगत असिम सरोदे सगळंच बोलून गेले...

Operation Tiger : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नवं वादळ आणणाऱ्या घडामोडींना वेगस आला असून या सर्व घडामोडींमुळं ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुरुंग लावला जात असल्याचं पुन्हा स्पष्ट झालं आहे. 6 खासदारांनी पक्षात बंड करण्याच्या घडामोडींना दिल्लीत मिळणारा आश्रय आणि त्यामागचे सूत्रधार यासंदर्भात विधीज्ञ असिम सरोदे यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ठाकरेंच्या पक्षाशी बाजू मांडणारे असिम सरोदे यांनी झी 24तासशी संवाद साधताना एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला.
उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या पक्षानं तुमच्याशी संपर्क साधला आहे का? असं विचारलं असता, सध्या असा कोणताही पेच नाही असं सांगण्यात आलं होतं, मात्र राजाभाऊ वाजे म्हणतायत तसं ही दोनतीन दिवसांची घटना नाही तिथं दिल्लीत बैठक असेलही पण ती नेमकी कशाची आहे याची माहिची आपल्याकडे नाही असं सरोदे म्हणाले.
‘10 दिवसांपासून हे दबावतंत्र सुरू आहे याची माहिती एका शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या का खासदारांनी आपल्याला आता कळवलं. आम्हाला सांगितलं जात आहे की तुम्ही दोन तृतीयांश संख्येनं बाहेर पडा आणि एक गट स्थापन करू आणि आम्हाला पाठिंबा द्या यासाठी 10 दिवसांपासून दबाव सुरू आहे. इथं खासदार असूनही निधी थकवून ठेवल्यानं या खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात काम करता येत नाही, येणार नाही. आमदारांचीही रसद बंद करण्याचं असंविधानिक काम सुरुय’, असं म्हणत सगळ्या अंतर्गत घडामोडींवर त्यांनी उजेड टाकला.
पैसे विकासासाठी न देता त्या आमदार खासदाराचं महत्त्वं त्यांच्या मतदारसंघातही राहणार नाही अशी प्रक्रिया गेले काही महिने केली गेली आहे आणि त्यामुळं काहीजण वैतागल्याचं स्पष्ट होत आहे असा दावा त्यांनी केला. शिवसेनेत बंड झालं असून वेगळ्या गटाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत? असा प्रश्न विचारला असता सध्याच्या घडामोडी पाहता अशा घटना नाकारता येत नाहीत असं सूचक विधान सरोदे यांनी केलं.
‘भाजप पक्ष कधीतरी फुटेल, कधीतरी त्यांचे आमदार- खासदार वेगळे होतील तेव्हाही मी हेच सांगेन की ही असंविधानिक राजनिती आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यातील चौथ्या परिच्छेदाचा पूर्ण गैरसमज आणि भ्रम नागरिकांमध्ये निर्माण करण्यात आला आहे. मात्र कोणत्याच बहुमतानं उभी फूट पडणं आणि त्यामुळं अपात्रता, दोन तृतीयांश संख्येनं असणं हा भ्रम चुकीचा आहे. कारण उभी फूट पडली म्हणून तुम्हाला संरक्षण मिळेल हा विषयच आता कायद्यातून काढण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं आहे आणि सुरू असणारं विलिनीकरण पाहता, त्याबाबतचा निर्णय अर्थात दुसऱ्या पक्षात सहभागी होण्याचा निर्णय त्या मूळ राजकीय पक्षाचा असायला पाहिजे, त्यास दोन तृतीयांश आमदार आणि खासदारांनी पाठींबा दिला पाहिजे तर ते विलीन होऊ शकतात. ज्या दोन तृतीयांशपेक्षा अधिकांनी पाठिंबा दिला नाही तर ते अपात्र ठरणार नाहीत’, असं म्हणत पक्षांतरबंदी कायदा इथं लागू होऊ शकतो ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
उद्धव ठाकरेंनी व्हीप काढला असल्याची माहिती आपल्याला आहे. त्यामुळं त्यांनी बोलवलेल्या बैठकीला उपस्थित राहणं हा पक्षीय शिस्तिचा मुद्दा असून जे बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत तेसुद्धा अपात्र ठरतील असं आपण म्हणू शकतो, असंही सरोदे यांनी संबंधित नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं.