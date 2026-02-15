English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • नागपुरात उभारणार अफगाणिस्तानातील बुद्धपुतळ्याची प्रतिकृती; जपानी शिष्टमंडळाच्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव

नागपुरात उभारणार अफगाणिस्तानातील बुद्धपुतळ्याची प्रतिकृती; जपानी शिष्टमंडळाच्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव

बामियानच्या बुद्धपुतळ्याची प्रतिकृती नागपुरात उभारली जाणार आहे.  जपानी शिष्टमंडळाच्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रस्ताव. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 15, 2026, 12:00 AM IST
Afghanistan Bamiyan Buddha Statue : अफगाणिस्तानातील बामियानमधील भगवान गौतम बुद्धांच्या पुतळ्याच्या विध्वंसाला २५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे त्या पुतळ्याची प्रतिकृती उभारण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानमधील वाकायामा प्रांताचे राज्यपाल याझाकी इजुमी यांना शुक्रवारी येथे झालेल्या भेटीत दिला.

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपुरात बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती. याच शहरात भगवान बुद्धांच्या बामियानमधील पुतळ्याची प्रतिकृती उभारण्याची सरकारची तयारी आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि सेवा उद्योग या क्षेत्रांत जपानमधील वाकायामा प्रांत सरकारला आधीपासूनच सहकार्य करीत असून येत्या काळात हे सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचा निर्धार फडणवीस, मियाझाकी इजुमी यांनी चर्चेत व्यक्त केला.

फडणवीस म्हणाले, मुंबई ही भारताची आर्थिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक आणि मनोरंजन व्यवसायाची राजधानी आहे. 'सिस्टर स्टेट' असलेल्या महाराष्ट्राचे आणि वाकायामा प्रांताचे अनेक वर्षांपासून मैत्रीचे संबंध आहेत. दोघांमध्ये सहकार्याचा सामंजस्य करार 2013 मध्ये झाला होता आणि 10 वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. या कालावधीत दोन्ही राज्यांत सांस्कृतिक, क्रीडा, पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्रांत मोठी देवाणघेवाण झाली आहे. वाकायामा प्रांताच्या सहकार्याने जपानी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले असून, अजिंठा परिसरातही जपानी पर्यटकांसाठी सुविधा उभारल्या आहेत.

