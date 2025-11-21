English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नाशिकमध्ये रहस्यमयी आजाराचा संसर्ग! 'हा' परिसर बाधित घोषित; नागरिकांसाठी सूचना जारी

African Swine Fever ASF In Nashik: अहवाल समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश जारी केले असून अनेक विभागांना निर्देश दिलेत आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 21, 2025, 07:05 AM IST
नाशिकमध्ये रहस्यमयी आजाराचा संसर्ग! 'हा' परिसर बाधित घोषित; नागरिकांसाठी सूचना जारी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केला आदेश (फाइल फोटो - सौजन्य रॉयटर्स)

African Swine Fever ASF In Nashik: नाशिक जिल्ह्यामध्ये आफ्रिकन स्वाईन फिवरचा प्रादुर्भाव झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. भोपाळमधील नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हाय सिक्युरिटी अॅनिमल डिसीजेस म्हणजेच एनआयएचएसएडीने दिलेल्या अहवालामधून हे स्पष्ट झालं आहे. हा अहवाल समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाथर्डी शिवर (एनएमसी डम्पिंग ग्राऊंड) परिसरातील एक किलोमीटरचे क्षेत्र ‘बाधित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केलं आहे. तसेच या परिसराच्या आसपासचा 10 किलोमीटरचा परिघ ‘निगराणी क्षेत्र’ घोषित करण्यात आला आहे. बाधित एक किमी क्षेत्रातील सर्व वराहांना (डुकरांना) ठार मारुन त्यांची शास्त्रोक्त विल्हेवाट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जैवसुरक्षा उपाययोजना वाढवण्याचे आदेश

प्रादुर्भाव झालेल्या परिसराचे निर्जंतुकीकरण अनिवार्य असून सोडियम हायड्रोक्साईड, हायपोक्लोराईट, फॉर्मलीन इत्यादी गोष्टींचा वापर करुन परिसर स्वच्छ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आफ्रिकन स्वाईन फिवरचा प्रसार रोखण्यासाठी जैवसुरक्षा उपाययोजना वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

डुक्करांना खायला घालू नये

वराह मांस विक्री आस्थापनांची नोंदणी सक्तीची करण्यात आली असून पशुवैद्यकांकडून नियमित तपासणी करणं बंधनकारक असल्याचं निर्देशित करण्यात आलं आहे. मोकाट वराहपालन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आळे आहेत. तसेच जंगली व पाळीव वराहांच्या मृत्यूवर बारीक नजर ठेवावी असं सांगण्यात आलं आहे. घरगुती किंवा हॉटेलमधील उरलेलं अन्न वराहांना देणे पूर्णपणे बंद करावं अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

पोलिसांना विशेष सूचना

वराहपालन आणि मांस विक्री केंद्रातील कचरा साठवणूकीवर बंदी घालण्यात आली असून अशा कचऱ्याची तात्काळ विल्हेवाट लावणं आवश्यक असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. पशुपालक, व्यापारी, कसाई यांच्यात जागृती मोहीम अनिवार्य करण्यात आली आहे. शेजारील राज्यांमधून वराहांची अनधिकृत वाहतूक रोखण्यासाठी पोलिस व चेकपोस्टना निर्देश जारी करण्यात आलेत. 

हा रोग आहे तरी काय? मानवाला संसर्ग होतो का?

आफ्रिकन स्वाईन फिवर हा एक अत्यंत संसर्गजन्य आणि प्राणघातक विषाणूजन्य रोग आहे. डुक्करांमध्ये हा आढळून येतो. दिलासादायक बाब इतकीच की त्याचा संसर्ग डुकरांमधून मानवांला होत नाही. पण डुक्करांचा मृत्यूदर 100 टक्क्यांपर्यंत असतो. लक्षणे सहसा संसर्गानंतर 3 ते 10 दिवसांत दिसू लागतात. काही प्रकरणांमध्ये डुक्कर थोडे दिवस आजारी दिसते आणि नंतर अचानक मेलेले आढळतात. ही लक्षणे क्लासिकल स्वाईन फिवर (हॉग कोलेरा) सारखीच असतात.  त्यामुळे लॅबमधील चाचण्यांशिवाय आफ्रिकन स्वाईन फिवरबद्दल निश्चित सांगता येत नाही. सध्या यावर कोणतीही लस किंवा उपचार नाहीत. एकदा रोगाचा संसर्ग झाला की संपूर्ण फार्ममधील डुक्करं मारावी लागतात. हा रोग नोटिफायबल आहे म्हणजेच आपल्या जनावरांना हा झाल्याचं लक्षात आल्यास ते सरकारला कळवणं आवश्यक आहे. 

