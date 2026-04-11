कुर्ला परेल दरम्यान पाचवी आणि सहावी मार्गिका; 17 वर्षांनंतर CSMT कुर्ला रेल्वे लाईनबाबात मोठी अपडेट

वनिता कांबळे | Updated: Apr 11, 2026, 08:41 PM IST
Mumbai Local Latest Update:  कोलमडलेले वेळापत्र आणि गर्दीमुळे त्रस्त झालेल्या मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 17 वर्षांनंतर CSMT कुर्ला रेल्वे लाईनबाबात मोठी अपडेट समोर आली आहे. कुर्ला परेल दरम्यान पाचवी आणि सहावी मार्गिका उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला असून, लवकरच या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरु होणार आहे. या मार्गामुळे लोकल ट्रेन स्वतंत्र ट्रॅकवर धावणार आहेत.  

धारावी, चुनाभट्टी आणि कुर्ल्यातील स्वदेशी मिलची जागा ही या या प्रकल्पातील प्रमुख अडथळा ठरत होती.  अखेर हा अडथळा दूर करण्यात रेल्वे प्रशासनाला यश आले आहे. या मार्गात अडथळा ठरत असलेल्या  प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या (PAPs) बांधकामांना हटवण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे सीएसएमटी आणि कुर्ला दरम्यानच्या रेल्वे मार्गाच्या विस्ताराला गती मिळणार आहे. एमएमआरडीएने 717 पात्र प्रकल्पबाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण केले असून त्यांना पर्यायी घरांचे वाटप केले आहे. या कुटुंबांचे पुनर्वसन सध्या सुरू आहे.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली  भूसंपादन प्रक्रिया मध्य रेल्वेने पूर्ण केली आहे. 20 जानेवारी रोजी भूसंपादन प्रक्रिये संदर्भातील महत्वाचा निर्णय झाला.  स्वदेशी मिल, कुर्ला आणि विद्याविहार परिसरातील भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली. पाडकामासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, कर्मचारी आणि इतर आवश्यक उपकरणांची व्यवस्था अंतिम टप्प्यात आहे. रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ), शासकीय रेल्वे पोलीस (जीआरपी) आणि मुंबई पोलिसांच्या झोन 5 यांना सुरक्षा पुरवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पाडकामाचे काम एका महिन्यात पूर्ण होईल.

सायन पूल पूर्ण झाल्यावरच मुख्य कामाला सुरुवात होणार आहे.  पाडकाम झाल्यावर प्रत्यक्षात रेल्वे मार्गिकेच्या बांधकामाला गती दिली जाणार आहे.  सायन पुलासारखे प्रकल्प सुरु आहेत. यामुळे हे काम पूर्ण झाल्यावरच मोठ्या बांधकामाला सुरुवात होईल. विशेष म्हणजे, प्रस्तावित प्रभादेवी पुलाच्या आराखड्यात पाचव्या आणि सहाव्या मार्गांसाठी आधीच तरतुदी समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे भविष्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही असे रेल्वेकडून सांगण्यात आले.

17 वर्षांपासून प्रकल्प प्रलंबित

मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-II) अंतर्गत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. मुंबईच्या सर्वात व्यस्त रेल्वे मार्गावर उपनगरीय लोकल ट्रेन,  लांब पल्ल्याच्या मेल/एक्स्प्रेस आणि मालगाड्या सध्या एकाच ट्रॅकवर धावतात. यामुळे रेल्वे वेळापत्रक लोकमडते. तर, अनेकदा लांब पल्ल्यांच्या एक्सप्रेस ट्रेन देखील उशीराने धावतात.  नवीन 5वा आणि 5वा मार्ग झाल्यास मेल, एक्स्प्रेस आणि मालगाड्यांसाठी वापरला जाईल.  सध्याचे 3 रे आणि 4थे मार्ग केवळ उपनगरीय लोकल ट्रेनच्या वाहतूकीसाठी वापरले जातील. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

