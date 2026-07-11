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महाराष्ट्रातील हवामान बदलणार! ऐन पावसाळ्यात तापमान 50 अंशापर्यंत जाणार, पावसाबाबत मोठी माहिती

जुलैमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसानंतर आता हवामान विभागाने एक चिंताजनक माहिती दिली आहे. पुन्हा एकदा नागरिकांना उन्हाचे चटके सोसावे लागणार आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 11, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:43 PM IST
महाराष्ट्रातील हवामान बदलणार! ऐन पावसाळ्यात तापमान 50 अंशापर्यंत जाणार, पावसाबाबत मोठी माहिती
Image Credit: After a spell of widespread showers monsoon will take break in maharashtra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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महाराष्ट्रातील हवामान बदलणार! ऐन पावसाळ्यात तापमान 50 अंशापर्यंत जाणार, पावसाबाबत मोठी माहिती
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