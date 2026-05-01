Case Against 15 Fraud Religious Fake Baba In Maharashtra: अशोक खरात प्रकरणानंतर महिलांना न्याय मिळेल अशी आशा वाटू लागल्याने त्या आवाज उठवून पुढे येताना आणि अन्यायाला वाचा फोडताना दिसत आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 1, 2026, 10:00 AM IST
टनटन बाबा ते अल्ताफ रईस... खरातनंतर राज्यात 15 भोंदू बाबांचं पितळ उघडं; पहा भोंदूंची संपूर्ण यादी
एकूण 15 भोंदू बाबांचं पितळ पडलंय उघडं (फाइल फोटो)

Case Against 15 Fraud Religious Fake Baba In Maharashtra: नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का दिला. मात्र, या घटनेनंतर राज्यभरातील अनेक पीडित महिला आणि पुरुषांना अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धैर्य मिळाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, गेल्या 30 दिवसांत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) पुढाकारातून राज्यभरात तब्बल 15 भोंदूबाबांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रात भोंदूंचे पेव

राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणानंतर एकच महिन्यात पोलिसांनी राज्यात 15 भोंदू बाबांचा दरबार उधळून लावला आहे. यात बहुतेक प्रकरणात महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे समोर आलेआहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात भोंदूंचे पेव किती फुटले आहे, याची राज्यभर चर्चा चालू आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले असे राज्य जिथे...

अंधश्रद्धेमुळे समाजातील फसवणूक रोखण्यासाठी शहीद डॉ नरेंद्र दाभोलकर यांच्या 18 वर्षांच्या संघर्षानंतर 2013 मध्ये ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा व त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम 2013’ हा कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या कायद्याची प्रभावी अंबलबजवणी करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले असले तरी अंनिस आपल्या पातळीवर त्याचे प्रबोधन, प्रचार, प्रसार करत आहे.त्यामुळे अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल होत आहे.

महिलांवरील शारीरिक शोषणासह आर्थिक लुटीचे प्रमाण अधिक

नाशिक येथे घडलेल्या भोंदू अशोक खरातच्या प्रकरणानंतर एक महिन्यात राज्यात एकूण 15 गुन्हे दाखल झाले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला चिंतेत  टाकणारी व विचार करायला लावणारी ही घटना आहे. भोंदू बाबांनी ग्रामीण  भागासह व शहरी भागातील महिला व पुरुष यांची फसवणूक केल्याचे या घटनांवरून उघड झाले आहे. विशेषता यात महिलांवरील शारीरिक शोषणासह आर्थिक लुटीचे प्रमाण अधिक आहे .भितीपोटी व सामाजिक प्रतिष्टेपोटी अनेक पीडित समोर येण्यास घाबरत आहे, त्यांनी न घाबरता पुढे यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे, बुवाबाजी संघर्ष विभाग कार्यवाह ॲड रंजना गवांदे, सहकार्यवाह विष्णू लोणारे यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून केले आहे.

महिलांना लढण्याची हिंमत निर्माण झाली

अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे यांनी, “खरात प्रकरणानंतर पीडित महिलांना लढण्याची हिंमत निर्माण झाली आहे. त्यांना न्यायाची अपेक्षा पण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी उत्स्फूर्त तर काही ठिकाणी अंनिसच्या प्रयत्नाने गुन्हे दाखल झाले आहे.  इतरही आणखी पीडितांनी पुढे यावे, असे आवाहन अंनिस करत आहे," असं म्हटलं आहे.

गेल्या एक महिन्यात गुन्हे दाखल झालेले 15 भोंदू बाबा कोणते:

1) अशोक कुमार खरात, (नाशिक) 
2) गडगेबाबा (राजेंद्र गडगे), (संगमनेर , अहिल्यानगर) 
3) चेतन सुनील माळी, (मूर्तिजापूर, अकोला)
4) पंकज देवराम घोलप, (येडगांव, पुणे )
5) मनोहर मामा भोसले, (कुरुडवाडी , सोलापूर)
6) नाना बर्डे, (आळेफाटा, पुणे )
7) ऋषिकेश वैद्य, (वसई, मुंबई )
8) अल्ताफ रईस खान, (मालाड, मुंबई)
9) रिधम पांचाळ, (मालाड, मुंबई )
10) गणेश शिंदे, (श्रीरामपुर, अहिल्यानगर )
11) अर्जुन चव्हाण (उर्फ टनटन बाबा), नवी मुंबई
12) विठोबा वाल्मीक जाट, (सातपूर, नाशिक) 
13) किसन तळपे मंदोशी, (खेड)
14) महेशगिरी, (महेश काकडे) (निफाड,नाशिक)
15) अब्दुल राशीद शेख, (खालापूर, रायगड)

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

