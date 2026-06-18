/उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदारांनंतर नगरसेवक कमी होणार, आता आमदारही फुटणार? आकडा सांगत निलेश राणेंचं मोठं विधान

महाराष्ट्राच्या राजकारणात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना हा महत्त्वाचा पक्ष आहे. एकेकाळी भाजपसोबत सत्तेत असणाऱ्या या पक्षाचे अस्तित्व मिटताना दिसत आहे. उद्धव ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी बंडखोरी करून वेगळा गट स्थापन केला. एवढंच नाही तर आता भविष्यात शिवसेनेचे आमदारही फुटणार असल्याचा दावा भाजप नेते निलेश राणेंनी केला आहे.
ऑपरेशन टायगरवर प्रतिक्रिया देताना भाजप नेते निलेश राणे म्हणाले की, हे होणारच होतं. त्यांना आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. ऑपरेशन टायगरवर लक्ष ठेवण्यापेक्षा तुमच्या पक्षाच एक ऑपरेशन लफंगा करुन टाका. त्या संजय राऊतमुळे तुमच्या पक्षाचे नुकसान होत चाललं आहे ना. एकदा त्याचच ऑपरेशन करुन टाका. कारण तुम्हाला इतर कारण शोधायची झाली तर भरपूर कारणं आहेत. पण सुरुवात कुठून तरी केली पाहिजे.
ते पुढे म्हणाले की, मी फक्त खासदारांचं नाही बोललो. आमदार पण अनेक संपर्कात आहेत. ते येणाऱ्या टप्प्यात दिसतील तुम्हाला. उद्धव ठाकरेंचे 12-13 आमदार पक्षात राहणार नाहीत, असं मोठं विधान निलेश राणे यांनी केलंय. ठाकरेंच्या पक्षात कुणीही राहणार नाही, असं ते यावेळी म्हणालेत. 20 पैकी 13 आमदार फुटणार, आहे असा दावा निलेश राणेंनी केला आहे. ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे नेहमीच खासदार आणि आमदारांची बैठक बोलवत असतात. काही दिवसांपूर्वीही त्यांनी बैठक ठेवली होती, अनेक खासदार उपस्थितीत राहिले नाही. हे काय उद्धव ठाकरेंसाठीही नवीन नसेल.
ऑपरेशन टायगरवर बोलताना निलेश राणे म्हणाले की, ऑपरेशन टायगर एका महिन्यात सुरु झालं असं काही नाही. विशेष तो नाहीच आहे, आमच्याकडे सातत्याने इनकमिंग सुरु आहे. सगळ्यांना आमच्या पक्षामध्ये येण्यामध्ये रस आहे. कारण त्यांना माहितीय या पक्षामध्ये काम होतात. त्यात एकनाथ शिंदे चौवीस तास उपलब्ध आहेत. संघटनेचं पाठबळ मिळतं. कानाकोपऱ्यात शिवसेना पसरली आहे. अशा संघटनेमध्ये त्यांना काम करायची इच्छा आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधकांकडे आता काहीच नाही. सगळी भांडी रिकामी झाली आहे. देण्यासारखं काहीच उरलं नाहीय आणि संपर्क पण नाही.
या सगळ्यावरून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर अनेक वेळा प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत झाले. पक्षातील कार्यकर्ते असो किंवा नेते मंडळी यांच्याकडून अनेक वेळा नाराजी समोर आली. उद्धव ठाकरेंबद्दलची सर्वात मोठी नाराजी दिसून आली जेव्हा एकनाथ शिंदेंनी 13 आमदारांना घेऊन बंडखोरी केली. आता परत खासदार पक्षातून बाहेर पडले. भविष्यात महाराष्ट्रातून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना हा पक्ष राहतो की नाही, हे पाहावं लागलं. राज ठाकरेंची मनसेची जी अवस्था झाली तशीच काहीशी उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेची होते की, काय असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चिला जातोय.