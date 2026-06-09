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PM मोदींचे सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारने बँकांकडे मागितला गोल्ड लोनचा संपूर्ण तपशील; कारण जाणून शॉक व्हाल

PM मोदींचे सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारने बँकांकडे मागितला गोल्ड लोनचा संपूर्ण तपशील आहे.  सोन्यासंदर्भात सरकार पुन्हा मोठा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 09, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:56 PM IST
PM मोदींचे सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारने बँकांकडे मागितला गोल्ड लोनचा संपूर्ण तपशील; कारण जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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