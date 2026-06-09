/PM मोदींचे सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारने बँकांकडे मागितला गोल्ड लोनचा संपूर्ण तपशील; कारण जाणून शॉक व्हाल

Govt Seeks Gold Loan : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे भारतात आर्थिक तणाव निर्माण झाला आहे. या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तसेच देशाचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 मे 2026 देशवासियांना पुढील वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. PM मोदींच्या सोनं खरेदी न करण्याच्या आवाहनानंतर सरकारने बँकांकडे गोल्ड लोनचा संपूर्ण तपशील मागितला आहे. सोन्यासंदर्भात सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
2025 - 26 या आर्थिक वर्षात सोन्याची आयात 24 टक्क्यांनी वाढून 71.9 अब्ज डॉलर्सच्या नव्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. परकीय चलन वाचवण्यासाठी, चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी आणि रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. सरकारने अलीकडेच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे.
अनेक महत्वाचे निर्णय घेतल्यानंतर सरकारने 2023 पासून पुढे सोन्यावरील कर्ज आणि सोन्यावरील कर्जासंदर्भात सराफा बँकांकडून सर्व माहिती मागवली आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार सोन्यासंदर्भात आणखी पावले उचलू शकते अशी चर्चा आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या वित्तीय सेवा विभागाने बँकांना पाठवलेल्या एका पत्रात, सोन्यावरील कर्जाचे मूल्य आणि रक्कम, ग्राहकांची संख्या, आंतरराष्ट्रीय सोने पुरवठादार, पोर्टफोलिओचा आकार, तारण ठेवलेल्या सोन्याचे प्रमाण आणि कर्जदारांची संख्या यासंबंधी माहिती मागवली आहे.
बँकांना तात्काळ सर्व गोल्ड लोनचा तपशिल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. काही प्रकरणांमध्ये मासिक आकडेवारी देण्यात आली होती. जून आणि जुलैमध्ये व्यापार कमी असतो आणि मे महिन्यात सोन्याची आयातही घटली आहे, त्यामुळे पर्यायांचा विचार करण्यासाठी ही एक चांगली वेळ आहे. दुसऱ्या एका सूत्राने सांगितले की, मंत्रालयाने बँकांशी संपर्क साधण्याच्या काही काळापूर्वी, आरबीआयने त्यांना चालू वर्षासाठी सोन्याच्या कर्जाचा अंदाज लावण्यास सांगितले होते.
सोने आयात करणाऱ्या बँका आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून सोने उधार घेतात आणि ते सराफांना कर्ज म्हणून देतात किंवा त्या कंसाइनमेंट पद्धतीचा वापर करतात. या पद्धतीत, जागतिक बँकांना थेट पैसे देऊन स्थानिक घाऊक खरेदीदारांच्या विशिष्ट मागणीनुसार सोने मिळवले जाते. निर्यातदारांसाठी 1998 मध्ये सुवर्ण धातू कर्ज सुरू करण्यात आले. नंतर, ही सुविधा सराफांसाठीही वाढवण्यात आली. 2013 मध्ये, ती एका महिन्यासाठी स्थगित करण्यात आली होती. बँका गोल्ड लोनच्या अंतिम वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवतात. सरकारने बँकांकडून सुवर्ण कर्ज (गोल्ड लोन रेग्युलेशन्स) आणि गोल्ड मेटल लोन (जीएमएल) संदर्भात सविस्तर माहिती मागवली आहे. अर्थ मंत्रालयाचे हे पाऊल सोन्याशी संबंधित नियमांमध्ये संभाव्य बदलाची तयारी म्हणून पाहिले जात आहे. देशात सोन्याची आयात वाढत असताना आणि सुवर्ण वित्तपुरवठा प्रणालीचा आढावा घेतला जात आहे.