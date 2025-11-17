English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यानंतर आता महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा; महार वतनाच्या जागे जागेवर बांधली 367 घरे आणि बंगले

पुण्याच्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी 24 तासनं उघडकीस आणल्यानंतर आता नाशिकमध्येही अशाच प्रकारचं एक प्रकरण समोर आलंय. नाशकात भूमाफियांनी आनंद गांगुर्डे नावाच्या व्यक्तीच्या जमीन बळकावली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 17, 2025, 09:16 PM IST
Nahik Land Issue : झी 24 तासनं कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर वतन जमीनीचे अनेक प्रकरणं समोर येऊ लागली आहेत.  नाशिकमध्येही इन्फिरियल लँडची परस्पर विक्री केल्याचं समोर आले आहे. नाशिकच्या आनंद गांगुर्डेंच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने दसक गावात सर्वे. नं. 78 आणि 79 मध्ये अडीच ते तीन एकर जमीन शेती करण्यासाठी दिली होती. मात्र या जमिनीवर नाशिक रोड परिसरातील काही भूमाफियांनी ताबा घेतला. जमीन सोडवण्यासाठी खंडणी मागण्यात आली मात्र खंडणी देऊ न शकल्यानं भूमाफियांनी ही जमीन परस्पर विकली.  यानंतर गांगुर्डे यांनी तक्रार केली मात्र तलाठी आणि तहसीलदारांनी या प्रकरणात लक्ष दिलं नसल्याचा आरोप गांगुर्डे यांनी केलाय. पालिकेनं देखील याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गांगुर्डे यांनी त्यांच्याप्रमाणे 39 शेतमालकांना जागे करण्याचा प्रयत्न केला, संघटितपणे आंदोलनं केली. नाशिक पालिकेसमोरही त्यांनी 10 ते 12 वेळा आंदोलनं केलीत.  मात्र, अजून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. आता जवळपास 39 जमीन मालकांच्या या जागेवर महापालकींच्या नोंदीनुसार 367 घरे आणि बंगले उभी राहिले आहेत. दरम्यान या प्रकरणात गांगुर्डेंनी न्यायालयाचं दारही ठोठावलं. त्यानंतर कोर्टानं जागेवरील हस्तांतरण आणि बांधकामाला स्थगिती दिली. कोर्टान दिलेल्या निर्णयानंतर गांगुर्डेंनी 2018 ला विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली, त्यानंतर एक-दोन घरं पाडण्याची जुजबी कारवाई करण्यात आली. मात्र, लोकांनी केलेल्या विरोधामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं कारण पुढे करत घरं पाडण्याचं काम बंद झालं.

या प्रकरणात काही माजी नगरसेवक आणि राजकीय व्यक्तींचा देखील हात असल्याचंही म्हटलं जातंय. तसंच त्यातील काही जणांविरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलाय. खरंतर कुठलीही वतनाची शेतजमीन शासनाच्या परवानगीशिवाय विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही. दसक गावातील हे केवळ एक प्रकरण नाही तर विनयनगर, वडाळा ,नांदुरनाका ,पंचक जेल रोड परिसरात शेकडो हेक्टर गरीबांच्या जमिनी प्रशासनाच्या संगनमताने गिळंकृत करण्यात आल्या आहेत. बांधकाम सुरू झाल्यापासूनच या विरोधात तक्रारी होत असताना कारवाईवेळी नेहमी राजकीय दबाव आणून नेहमीच ही प्रकरणे दाबण्यात आली आहेत. या साठी माफियांकडून मोठ्या प्रमाणावर खर्चही करण्यात आला. त्यामुळे अधिकारी तुपाशी आणि जमीनमालक आजही उपाशी राहिले आहेत नाशिकमधल्या या गोरगरिबांच्या जमिनींवर भूमाफियांना डल्ला मारला. अनेकदा तक्रारी करूनही पालिका प्रशासनानं याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे 12 वर्षापासून आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष करणा-या या योद्ध्याला शासन कधी न्याय देणार? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

After Pune now another big land scam in Nashik districtvacant land of Mahar Vatanaपुणे जमीन घोटाळानाशिक जमीन घोटाळामहार वतन

