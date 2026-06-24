केतनचा मृतदेह पाहिल्यानंतर सियाच्या 'या' एका चुकीमुळे वडिलांना आला संशय

18 जून रोजी केतन अग्रवाल याची लोहगडावरुन ढकलून त्याची हत्या करण्यात आली आहे. या प्रकरणात केतनची होणारी पत्नी सिया गोएल आणि तिचा कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी याला अटक करण्यात आली आहे. केतन अग्रवाल याचे वडील विशाल अग्रवाल यांचा दावा आहे की, सियाच्या कुटुंबियांना तिच्या प्रेमप्रकरणाबद्दल माहिती असूनही त्यांनी लग्नासाठी आग्रह का धरला. केतनच्या हत्येचा कट सियाने तिच्या बॉयफ्रेंड चेतनसोबत केलं होतं.
केतनच्या आजोबांनी आरोप केला आहे की, चेतनसोबतच्या प्रेमसंबंधांबद्दल माहिती असूनही सियाच्या काका-काकींनी या लग्नासाठी आग्रह धरला. "आम्ही मुलीच्या कुटुंबीयांना 35 वर्षांपासून ओळखतो. ते आमच्यासोबत असे कसे करू शकतात? सियाचे घरचे आमचा इतका विश्वासघात करतील असं वाटलंच नव्हतं. केतनचे दुःखी वडील, विशाल अग्रवाल यांनी विचारले की, जर सियाचे दुसऱ्या कोणावर प्रेम होते, तर तिने हे लग्न का नाकारले नाही.
"जर तिला लग्न करायचं नव्हतं, तर तिने सहज नकार दिला असता. आम्ही लग्न तात्काळ रद्द केलं असतं. त्यांनी इतकं टोकाचं पाऊल का उचललं? ही कसली मानसिकता आहे? त्यांची मानसिकता इतकी क्रूर आहे की कोणाच्यातरी २६ वर्षांच्या मुलाची हत्या होऊ शकते. समाजाने अशा क्रूर मानसिकतेची दखल घ्यायला हवी. ही विचारसरणी कुठून येते - त्यांच्या कुटुंबातून, त्यांच्या संस्कारांमधून?" असे ते म्हणाले.
VIDEO | Maharashtra: On Pune trekker Ketan Agarwal's, death, his father says, "On June 18, my 26-year-old son fell from Lohagad Fort and passed away. Initially, we believed it was an accidental slip, just as Sia Goyal (Ketan's fiancé) had told us. However, her statements and… pic.twitter.com/mRlTE588AP— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
केतन अग्रवालची कथितरित्या 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर हत्या करण्यात आली, जिथे ते ट्रेकिंगसाठी गेले होते. ही हत्या त्याची होणारी पत्नी आणि तिच्या प्रियकराने केली. वडिलांनी सांगिते की, सुरुवातीला कुटुंबाला वाटले की हा एक अपघात आहे. "पण जेव्हा पोलीस त्याचा मृतदेह घेऊन आले, तेव्हा सियाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तिच्या चेहऱ्यावर दुःखाचा लवलेशही नव्हता आणि त्यामुळे आम्हाला काळजी वाटली," असे वडील म्हणाले.
"चेतन चौधरी आणि सिया गोयल हे दोघे एकत्र किल्ल्यावर गेले, त्यांनी केतन विशाल अग्रवालला एका वस्तूने मारले आणि त्याला वरून खाली फेकून दिले. पोलिसांनी मदत केली आणि हे प्रकरण खूप लवकर सोडवले. ग्रामीण एसपी, संदीप सिंग गिल यांनी आम्हाला तपशील दिला आणि दोन्ही व्यक्तींना अटक केली," असे वडिलांनी सांगितले.
विशाल अग्रवाल यांनी सांगितले की, सियाच्या आईचा आम्हाला फोन आला की, केतन गडावरुन पडला आहे. तुम्ही तात्काळ तिथे जा. आम्ही लोहगडावर पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी केतनचा मृतदेह वर आणला. आपल्या होणाऱ्या नवऱ्याचा मृतदेह बघून एखादी मुलगी आक्रोश करेल किंवा ती रडेल. पण सियाने तसं काहीच केलं नाही ती निपचित शांत उभी होती. तिच्या चेहऱ्यावर कोणतेच हावभाव नव्हते. ती मृतदेह मिळण्यापूर्वी एकच वाक्य बोसत होती ते म्हणजे, केतन सापडेल तो आहे.
केतनचे काका, विजय अग्रवाल यांनी सांगितले की, आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी कुटुंबाची अपेक्षा आहे. "कुटुंबाचा एकुलता एक मुलगा हिरावून घेतला गेला आहे. दोषींना फाशी दिली पाहिजे आणि त्यांना मदत करणाऱ्या इतर सर्वांनाही न्यायाच्या कचाट्यात आणले पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली.
कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, सियाने तिच्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगला जाण्याचा आग्रह धरला आणि केतन तयार झाला. सुरुवातीला, सियाने कुटुंबाला सांगितले की फोटोसाठी पोज देत असताना केतन कड्यावरून घसरला होता. नंतरच्या तपासात असे आढळून आले की सिया आणि चेतनने त्याला दरीत ढकलले होते. तीन तासांच्या ऑपरेशननंतर केतनचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात आला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी गुन्हा कबूल केला आहे.
केतन आणि सिया यांचा फेब्रुवारीमध्ये साखरपुडा झाला होता आणि नोव्हेंबरमध्ये त्यांचे लग्न होणार होते. केतनच्या कुटुंबाचा पुण्याजवळील पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक नामांकित बांधकाम व्यवसाय आहे. त्याचे लग्न नोव्हेंबरमध्ये राजस्थानमधील उदयपूर येथे होणार होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही कुटुंबांनी जयपूरमध्ये 17 कोटी रुपयांना एक महाल बुक केला होता आणि पाहुण्यांना आणण्यासाठी दोन खाजगी विमानांची व्यवस्था केली होती. तयारी जोरात सुरू होती. "दोन्ही कुटुंबे आनंदी होती. या घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबांना मोठा धक्का बसला आहे," असे एका नातेवाईकाने सांगितले.