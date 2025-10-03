पुण्यातला अनोखा कोंबडा! कोंबडीच्या मृत्यूनंतर करतोय पिलांचा सांभाळ, सगळ्या जिल्ह्यात 'लाल्या'ची चर्चा

माय मरो आणि मावशी जगो ही म्हण आपल्यातील अनेक सर्रासपणे वापरतात. कधीकधीत आईपेक्षाही कधी मावशी जास्त प्रिय असणारे खोडसाळपणे या म्हणीचा वापर करतात. मात्र आई नसताना मावशीचा आधार असणाऱ्यांना या म्हणीचा खरा अर्थ कळतो. दरम्यान पुण्यातील एक कोंबडा मात्र ही म्हण जणू काही सत्यात उतरवत आहे. पुण्याच्या भोर तालुक्यातील वाठार हीमा गावच्या कोंबड्याची परिसरात सध्या चांगली चर्चा रंगली आहे.
कोंबडीच्या मृत्यूनंतर तिच्या पश्चात कोंबडीच्या पिलांना हा कोंबडा मायेची ऊब देऊन त्यांचा सांभाळ करत असल्यानं चर्चेचा विषय ठरत आहे.
वाठार हिमा गावाच्या अर्जुन खाटपे या शेतकऱ्याने पाळलेल्या गावठी कोंबडीने दहा बारा अंड्यांना उबवून पिंलांना जन्म दिला. परंतू पिलं दहा दिवसांची असताना पिलांसह अंगणात चरत असलेल्या कोंबडीला एका भटक्या कुत्र्याने पकडून नेलं. कोंबडी गेल्यानंतर अगदी कोंबडीप्रमाणे हा कोंबडा पिलांना पंखाखाली घेत त्यांना मायेची उब देत आहे. पिलांना चोचीने दाना भरवत आहे. त्यांच्यासोबत अंगणात बांगडत आहे. याशिवाय कावळा, घार, मांजर,कुत्रे यांपासून पिल्लांच्या संरक्षणासाठी धावून जात आहे. त्यामुळं अर्जुन खाटपे या शेतकऱ्यांच्या लाल्या नावाच्या कोंबड्याने कधीही न पाहिलेले आश्चर्य पाहायला लावलं आहे.
एरवी दूरपर्यंत फिरणारा कोंबडा, आता पिल्लांना सोडून क्षणभरही बाजूला जात नाही. अशी घटना याआधी पाहिली नसल्याने हा कोंबडा परिसरात चांगलाच कौतुकाचा विषय ठरत आहे. या कोंबड्याला पाहायला गावासहित परिसरातील नागरिक येत असल्याचे खाटपे यांनी सांगितलं आहे.
देव तारी त्याला कोण मारी या म्हणीप्रमाणे या कोंबडीच्या पिलांचा सांभाळ करण्यासाठी चक्क हा लाल्या कोंबडा धावून आल्याचे चित्र पाहायला मिळत असून कौतुक होत आहे.