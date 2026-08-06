/म्हाडाचे घर लागले पण पुढे काय? पैसे कसे भरायचे? घराचा ताबा कधी मिळणार? A TO Z माहिती जाणून घ्या!

अर्जदारांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून आज म्हाडाची मुंबईतील 2,640 घरांसाठी संगणकीय सोडत आज जाहीर करण्यात आली. म्हाडाचे घर लागल्यानंर ते चावी मिळवण्यापर्यंत अनेक प्रक्रिया कराव्या लागतात. लॉटरीत घर लागल्यानंतर पहिली स्टेप काय असते तसंच, कोणती कागदपत्रे द्यावी लागतात, हे सविस्तर समजून घेऊयात.
म्हाडाची लॉटरी लागल्यानंतर सगळ्यात आधी तुम्हाला म्हाडाकडून विजयी झाल्याचा मेसेज येतो. त्यानंतर पुढच्या दोन ते तीन दिवसांत म्हाडाकडून एक इंटिमेशन लेटर (प्रवेशपत्र/स्वीकृती पत्र) पाठवले जाते. विजेत्यांना स्वीकृती पत्र विहित वेळेत स्वीकार करायचे आहे किंवा जर घर नको असेल तर तिथे नकार (रिजेक्ट) करु शकता.
लॉटरीत नाव आल्यावर म्हाडाकडून तुम्हाला एक इंटिमेशन लेटर (प्रवेशपत्र/स्वीकृती पत्र) पाठवले जाते. या पत्रामध्ये नमूद केलेल्या मुदतीत व कागदपत्रांसह (उत्तराचा दाखला, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र इ.) संबंधित म्हाडा कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची मूळ प्रत व पडताळणी करावी लागते.
तुम्ही स्वीकृती दिल्यानंतर म्हाडाकडून तुम्हाला देकार पत्र दिलं जातं. म्हाडा लॉटरीमध्ये घर लागल्यानंतर विजेत्या अर्जदाराला सदनिकेची विक्री किंमत भरण्यासाठी म्हाडाकडून ऑनलाईन तात्पुरते देकार पत्र (Provisional Offer Letter - POL) दिले जाते.
देकार पत्रात सदनिकेची किंमत व भरणा करण्याची प्रक्रिया व पुढील मुदतीची माहिती असते. देकार पत्रामध्ये नमूद केलेल्या मुदतीत सदनिकेच्या किंमतीचा भरणा करावा लागतो. प्रथम अनामत रक्कम भरल्यानंतर तात्पुरते देकार पत्र मिळते, त्यानंतर ठराविक मुदतीत उर्वरित रक्कम किंवा 25 टक्के रक्कम भरावी लागते. अर्जदारांना तात्परते देकार पत्र मिळाल्यानंतर 75 दिवसांच्या आत उर्वरित रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
घराची संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर तुम्हाला म्हाडाकडून गाळा वाटप पत्र (Allotment Letter) दिले जाते. यानंतर मुंद्राक शुल्क (Stamp Duty) व नोंदणी शुल्क भरून मालमत्तेची नोंदणी (Registration) करावी लागते. नोंदणीचा पुरावा म्हाडाकडे सादर केल्यानंतर म्हाडाकडून तुम्हाला घराचे अधिकृत ताबापत्र (Possession Letter) व चाव्या दिल्या जातात.
म्हाडाकडून ताबापत्र (Possession Letter) मिळाल्यानंतर ज्या परिसरात तुम्हाला घर लागलं आहे. तिथे जावून म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून किंवा बिल्डरच्या अधिकाऱ्यांकडून घराच्या चाव्या तुम्हाला सुपूर्द करतात.
म्हाडा सोडतीचे थेट प्रक्षेपण म्हाडाचे यूट्यूब चॅनेल @mhadaofficial व फेसबुक पेजवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सोडतीचा निकाल तत्काळ म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.