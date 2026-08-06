Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /म्हाडाचे घर लागले पण पुढे काय? पैसे कसे भरायचे? घराचा ताबा कधी मिळणार? A TO Z माहिती जाणून घ्या!

म्हाडाचे घर लागले पण पुढे काय? पैसे कसे भरायचे? घराचा ताबा कधी मिळणार? A TO Z माहिती जाणून घ्या!

अर्जदारांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून म्हाडाच्या मुंबईतील 2,640 घरांसाठी संगणकीय सोडत निघणार आहे. दुपारी 12 वाजता वांद्रे पश्चिम येथील रंगशारदा सभागृहात ही सोडत पार पडणार आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:14 PM IST
म्हाडाचे घर लागले पण पुढे काय? पैसे कसे भरायचे? घराचा ताबा कधी मिळणार? A TO Z माहिती जाणून घ्या!
Image Credit: after won mhada lottery how many times to get possession and keys check step by step Procedure in marathi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
वृद्धाश्रमात वडिलांचा मृत्यू, भारतात असूनही तिन्ही मुली आल्या नाहीत! Video कॉलवरुन अत्यंदर्शन; 'आमचं अजून जेवण...'
2
3
4
5