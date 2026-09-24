/मोठी बातमी! ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल, राज्यातील SIR प्रक्रिया...

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका १४ निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप असूनही त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यातील SIR प्रक्रिया थांबविण्यासह मतदार यादीतून रद्द करण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या काही निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात प्रथमेश गोपाल गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर, आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी असीम सरोदे यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाचे दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी — यांनी विविध निर्णय व प्रक्रियांबाबत किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदविल्या बाबत इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताचा हवाला याचिकेतून देण्यात आला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रत्नागिरीचे प्रथमेश गावणकर यांची ॲड.असीम सरोदे यांच्या मदतीने याचिका.— Asim Sarode (@AsimSarode) September 24, 2026
१४ निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप असूनही त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात…
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, Electoral Registration Officers यांची कार्यपद्धती तसेच संबंधित सॉफ्टवेअर प्रक्रियांशी संबंधित हे आक्षेप आहेत. या पार्श्वभूमीवर Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 च्या कलम 18 नुसार निवडणूक आयोगाचे सामूहिक पद्धतीने कामकाज झाले का, असा कायदेशीर प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचिकेत जुलै २०२६ मध्ये Form-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच ECINet प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबाबतही सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी १४ कथित एकतर्फी प्रशासकीय आदेश व बदल रद्द करणे, महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया थांबविणे, SIR दरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करणे तसेच नव्याने व कायदेशीर पद्धतीने मतदार याद्या तयार व मंजूर होईपर्यंत संबंधित राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत T.N. Seshan v. Union of India आणि S.S. Dhanoa v. Union of India या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे महत्त्व मांडण्यात आले आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी ‘ऑफिस कर्तव्य’ म्हणजेच कार्यालयीन कर्तव्य संविधानाच्या अपेक्षानुसार केले नसल्याने त्यांच्या कोणत्याच बेकायदेशीर कामांना सौरक्षण देण्यात येऊ शकत नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आलेले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे, अॅड. श्रीया आवले, अॅड. सकलेन मुजावर, अॅड. सुदर्शन केळगणे, अॅड. आर्या राजेभोसले, अॅड. तृप्ती गायकवाड, अॅड. प्रेरणा बनसोडे, अॅड. ऋषिकेश पळवदे आणि अॅड. सचिन बनाईत काम पाहत आहेत.