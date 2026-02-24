"मंत्रालयात हिरवळ, त्यांचं नाव..." लाचखोरी प्रकरणाबाबत विरोधक आक्रमक, केली मंत्री झिरवळांच्या राजीनाम्याची मागणी

Bribery Case In Narhali Jirwal's Ofice: अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी झिरवाळांच्या कार्यालयातील लाचखोरी प्रकरणावरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालेत. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत विरोधकांनी झिरवाळांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय, काही दिवसांपूर्वी झिरवाळांच्या कार्यालयात एसीबीनं धाड टाकत लाचखोरी प्रकरणात कार्यालयातील क्लर्कला अटक केली होती, तसंच त्याच्या दोन दिवसानंतर या क्लर्क आणि झिरवाळांच्या पीएचा लाच घेतानाचाही व्हिडिओ समोर आला होता, दरम्यान याच मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला सवाल करत झिरवाळांविरोधात घोषणाबाजी केली.
लाचखोरी प्रकरणात झिरवाळांवर कारवाई का केली नाही? असा सवाल विरोधकांनी केलाय. कारवाई न करता झिरवाळांना मुख्यमंत्र्यांकडून क्लीन चिट कशी मिळते? असाही प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलाय. तर भ्रष्टाचाऱ्यांना सरकार पाठिशी घालत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलाय. तसेच "फाईल हलते पैशाने, मंत्रालय; चालते हफ्त्याने", "मंत्रालयात हिरवळ, त्यांचं नाव झिरवळ" अशा खोचक घोषणा विरोधकांकडून करण्यात आल्या.
काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयातील अन्न आणि औषध प्रशासन कार्यालयात खळबळजनक कारवाई केली गेली. एसीबीने एका प्रलंबित फाईलच्या मंजुरीसाठी लिपिकाला लाच घेताना रंगेहात पकडले. या घटनेने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. यावेळी हा प्रकार मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या विभागत घडला असल्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी वियज वडेट्टीवार यांनी केली. यावर सरकराने सावध भूमिका घेत 'दोषींवर कारवाई होणारच, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही' असे आश्वासन दिले.
दरम्यान, या लाचखोरी प्रकरणावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार सचिन अहिर यांनी
मुख्यमंत्र्यांवर टीका केलीय. त्यांनी देखील चौकशीआधीच मुख्यमंत्र्यांनी झिरवाळांना क्लीन चिट कशी दिली? असा सवाल केलाय. तसेच या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणीही त्यांनी केली आहे. झिरवाळांच्या कार्यालयातील लाचखोरी प्रकरणावरून चांगलंच राजकारण पेटलंय. विरोधकांनी झिरवाळांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. तर दुसरीकडे या प्रकरणात कुठेही झिरवाळांचं नाव नसल्याचं स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आधीच क्लीन चिट देऊन टाकलीय, त्यामुळे विधिमंडळात झिरवाळांच्या कार्यालयातील लाचखोरी प्रकरणाचा मुद्दा चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे.