  • महाराष्ट्र बातम्या
  • कृष्णा नदीच्या प्रदुषणावरून अर्जुनवाडचे ग्रामस्थ आक्रमक, दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 6 तास डांबलं!

Krishna Rever Pollution: कोल्हापूर जिल्ह्यात नदी प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललाय.  पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाहीय. त्यातच आता कृष्णा नदीही प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलीय. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी थेट प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाच कोंडून घातल्याची धक्कादायक घटना अर्जुनवाड इथं घडलीय.  यावरून नदी काठच्या ग्रामस्थांची भावना प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून किती तीव्र झालीय हे दिसून येतंय  

Updated: Feb 24, 2026, 09:30 PM IST
प्रताप नाईक, झी मिडिया, शिरोळ, कोल्हापूर: कोल्हापूर शहर आणि अनेक गावांच्या शिवारांतून वाहणाऱ्या पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. सांडपाणी, औद्योगिक सांडपाणी आणि रसायनयुक्त पाणी थेट नदीत सोडलं जात असल्याने पंचगंगेची अवस्था गंभीर झालीय. पंचगंगेप्रमाणेच आता जिल्ह्यातील कृष्णा नदी देखील प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलीय. अकिवाटे औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांचं प्रदूषित पाणी थेट कृष्णा नदीत सोडले जात असल्याचे समोर आलंय. या प्रदूषणामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनलाय. मासे मृत्युमुखी पडत आहेत, तर नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांच्या आरोग्यावरही अतिशय गंभीर परिणाम होत असल्याचं चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर अर्जुनवाड इथं संतप्त ग्रामस्थांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळचे अधिकारी मातकर यांना तब्बल सहा तास कोंडून घातलं होतं.

प्रदुषण करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाईची मागणी

नदी काठच्या ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारत तत्काळ कारवाईची मागणी केलीय. दोषी उद्योगांवर कारवाई करा, प्रदूषित पाणी सोडणे त्वरित बंद करा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करू, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला. या आंदोलनानंतर गावकऱ्यांना कारवाईचं आश्वासन मिळालं. मात्र त्यानंतर अधिकारी कारवाई करू बघू अशी भूमिका घेताना दिसले. यानंतर मात्र अर्जुनवाड ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला. गावकऱ्यांनी पुन्हा एकदा अकिवाटे औद्योगिक वसाहतीमध्ये अधिकारी, संचालक मंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं. तसंच प्रदुषण करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आलीय. 

प्रदूषणाच्या तीव्रतेमुळे ग्रामस्थांच्या जीव आणखी धोक्यात?

याबाबत भाजपचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांना विचारला असता त्यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये महायुतीची सत्ता आलीय. त्यामुळे यावर तातडीच्या उपायोजना राबवण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली जातील अस आश्वासन दिलंय. नदीच्या तीव्र प्रदूषणामुळे अर्जुनवाड गावामध्ये कॅन्सरच्या रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगेसह कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक आहे. अन्यथा वाढलेल्या प्रदूषणाच्या तीव्रतेमुळे ग्रामस्थांच्या जीव आणखी धोक्यात येऊ शकतो.

About the Author
Tags:
Krishna River pollutionArjun wadwater pollution

