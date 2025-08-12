पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे वंशज कोण? सध्या ते काय करतात?

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म 31 मे 1725 साली झाला. या भारतातील माळव्याच्या 'तत्त्वज्ञानी महाराणी' म्हणून ओळखल्या जातात. पुण्यसंचयाचे काम अहिल्यादेवी करीत होत्या. तशातच त्यांचा नातू तेराव्या वर्षी मरण पावला. काही दिवसातच जावई लढाईत कामी आला आणि मुलगीही सती गेली. आयुष्यभर कोसळलेल्या संकटांनी त्यांचा अंत पाहिला होता. त्यांची प्रकृती बिघडत गेली आणि अखेर १३ ऑगस्ट १७९५ रोजी त्यांनी शांतपणे मृत्यूला जवळ केले.
होळकर घराणे
होळकर हे घराणे उत्तरेत मराठ्यांचा राज्यविस्तार करणारे एक घराणे आहेत. या संस्थानाचे मुख्यालय मध्यप्रदेशातील इंदोर होते. तर या घराण्याचे मुख्य पुरुष हिंगोजी होते.
खंडोजी होळकर
हिंगोजींचे पुत्र खंडोजी होळकर हे धनगर जातीचे होते आणि पेशाने शेतकरी होते. त्यांनी चौगुला वतन सांभाळले. इतिहासकार म.रा. कुलकर्णी यांच्या मते होळकर घराण्याचे पूर्वज वामगावी किंवा वाफगावमध्ये होते.
खंडेराव होळकर
मल्हारराव होळकरांचा एकुलता एक मुलगा खंडेराव होळकर. यांचा विवाह आहिल्याबाईंशी झाला. खंडेराव 1754 मध्ये कुंभेरीच्या वेढ्यात शहीद झाले.
मालेराव आणि अहिल्याबाई होळकर
खंडेरावांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलाला मालेराव होळकर यांना गादीवर बसवले. मात्र त्यांचा मृत्यू झाल्यावर अहिल्याबाई होळकर यांनी राज्यकारभाराची जबाबदारी घेतली.
तुकोजीराव होळकर
अहिल्याबाईंच्या कारकिर्दित तुकोजीराव होळकर यांना सेनापती म्हणून नेमले. अहिल्याबाई होळकर घराण्याच्या महाराणी होत्या आणि 1797 मध्ये पुण्यात त्यांचे निधन झाले.
दुसरे मल्हारराव होळकर
तुकोजीरावांच्या मृत्यूनंतर मल्हारराव होळकर दुसरे गादीवर आले. त्यांना सुभेदार म्हणून पद दिले गेले. मात्र त्यांचा मृत्यू एका राजकीय षडयंत्रामुळे झाला.
यशवंतराव होळकर
यशवंतराव होळकर यांनी आपल्या बंधूंच्या मृत्यूनंतर गादीवर बसून राज्यकारभार केला. त्यांनी होळकरशाहीचे पुनर्निर्माण केले.
तुळसाबाई होळकर
मल्हारराव होळकर यांच्या कारकिर्दित तुळसाबाई यांनी राज्यकारभार पाहिला. त्यांच्या सैन्याने त्यांचा शिरच्छेद केला.
हरिराव आणि खंडेराव होळकर
मल्हाररावांच्या मृत्यूनंतर हरिराव आणि खंडेराव गादीवर आले. परंतु ते अल्पायुषी ठरले.
प्रिन्स रिचर्ड उर्फ शिवाजीराव होळकर
प्रिन्स रिचर्ड म्हणजे शिवाजीराव होळकर हे दुसरे यशवंतरावांच्या युफेमिया या पत्नीपासून झाले होते. सध्या ते महेश्वर येथील होळकरांच्या पारंपरिक अहिल्या किल्ल्यामध्ये राहतात आणि त्यांना दोन मुलं आहे. सबरीना उर्फ संयोगिताराजे आणि तिसरे यशवंतराजे होळकर आहेत.
यशवंतराजे होळकर
रिचर्ड होळकर यांचा 35 वर्षीय पुत्र यशवंतराजे होळकर सध्या इंदोरमध्ये राहतात. त्यांचा विवाह गोदरेज समूहातील जमशेद गोदरेज यांची मुलगी नियरिका हिच्याशी झाला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कोण होत्या?
अहिल्यादेवी होळकर या माळव्याच्या 'तत्त्वज्ञानी महाराणी' म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचा जन्म 31 मे 1725 रोजी झाला आणि त्यांनी 1767 ते 1795 पर्यंत होळकर संस्थानाचा कारभार सांभाळला. त्या सामाजिक सुधारणा, धार्मिक कार्य आणि न्याय्य प्रशासनासाठी प्रसिद्ध होत्या.
अहिल्यादेवींचा विवाह कोणाशी झाला होता?
अहिल्यादेवींचा विवाह खंडेराव होळकर यांच्याशी 1733 मध्ये झाला होता. खंडेराव हे मल्हारराव होळकरांचे पुत्र होते.
अहिल्यादेवींनी कोणत्या संकटांना तोंड दिले?
अहिल्यादेवींना अनेक वैयक्तिक संकटांचा सामना करावा लागला, ज्यात त्यांचा नातू, जावई आणि मुलीचा मृत्यू यांचा समावेश आहे. तरीही त्यांनी खंबीरपणे राज्यकारभार सांभाळला.