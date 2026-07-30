बँकांच्या 'हेअर कट' फॉर्म्युल्यामुळे ₹36,585 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारच नाहीत? शेतकऱ्यांना संभ्रमात पाडणारं हे सूत्र काय?

अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी नुकतीच जाहीर झाली आणि शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम वाढले. या संभ्रमास बँकांचे 'हेअर कट'चे सूत्र कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. जेवढे थकीत कर्ज जुने तेवढा बँकांचा कर्जमाफीतील हिस्सा अधिक असे 'हेअर कट' सूत्र नेमकं आहे काय जाणून घेऊयात...
ही योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये जाहीर झाली आणि जून 2026 मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अंदाजे ₹36,585 कोटी खर्च आणि सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ अपेक्षित आहे.
राज्यात आतापर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक इंडिया आणि बैंक ऑफ बडोदा वगळता अन्य बँकांनी कर्जमाफीसाठी 'हेअर कट'च्या सूत्रास मान्यता दिलेली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे सातबाऱ्यावर कर्ज अधिक आणि माफ झालेले कर्ज प्रकाशित यादीत कमी रक्कम अशी परिस्थिती दिसून येत आहे. सरकारने अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत सरसकटपणे दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. 1 एप्रिल 2019 नंतर आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत वाटप झालेल्या थकीत कर्जास माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कर्जमाफीसाठी 36 हजार कोटी रुपये लागतील, असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.
थकीत कर्जाच्या याद्या सहकार विभागाकडे पाठविल्यानंतर पहिली यादी जिल्हा पातळीवर प्रकाशित झाली आणि माफीची कर्ज रक्कम कमी असल्याचे शेतकऱ्यांना दिसून आले. धाराशिवच्या महादेव गोरख काळे या शेतकऱ्याने पाच वर्षांपूर्वी दीड लाख रुपयांचे पीककर्ज घेतले होते. व्याजासह या कर्जाची थकीत रक्कम दोन लाख ४५ हजार एवढी झाली. पण कर्जमाफीची यादी जाहीर झाली त्यात त्यांना फक्त 83 हजार रुपयांचीच कर्जमाफी मिळाल्याचे समजले. पुढील पाच दिवसांत या अनुषंगाने निर्णय होतील, असे बँक कर्मचारी शेतकऱ्यांना सांगू लागले आहेत. हा घोळ कर्जमाफीमध्ये बँकांकडून सरकारला हव्या असणाऱ्या 'हेअर कट'मध्ये दडला आहे. याचे सूत्रही राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने ठरवून दिले आहे.
ग्रामीण बँक आणि जिल्हा सहकारी बँकांना 'हेअर कट' म्हणजे कर्जावरील व्याज आणि मुद्दल दोन्ही सरकारकडून दिले जाणार आहे. हे सूत्र मान्य करणाऱ्या तीन राष्ट्रीयीकृत बँका वगळता कर्जमाफीच्या यादीतील रक्कम आणि प्रत्यक्षातील कर्जरक्कम यात तफावत आहे. त्यामुळे संभ्रम आहे.