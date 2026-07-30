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बँकांच्या 'हेअर कट' फॉर्म्युल्यामुळे ₹36,585 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारच नाहीत? शेतकऱ्यांना संभ्रमात पाडणारं हे सूत्र काय?

सरकारने ₹36,585 कोटी खर्च करण्याची तयारी दाखवली असून ही योजना मंजूर झाली असली तरी शेतकऱ्यांमध्ये 'हेअर कट' सूत्रामुळे गोंधळ आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 30, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:04 AM IST
बँकांच्या 'हेअर कट' फॉर्म्युल्यामुळे ₹36,585 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारच नाहीत? शेतकऱ्यांना संभ्रमात पाडणारं हे सूत्र काय?
Image Credit: राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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