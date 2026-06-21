बापमाणूस... पोरासाठी बिबट्याला नडला! जिवाची पर्वा न करता बिबट्याशी लढून वाचवला जीव

वडिल आणि मुलाचं नातं त्याच नात्याच प्रतीक म्हणून आज आंतरराष्ट्रीय पितृ दिन सर्वत्र साजरा केला जातो. वडिल ही अशी व्यक्ती आहे जी अनेकदा आईसारखी भावना व्यक्त करत नाही पण ते अनेक वेगवेगळ्या गोष्टीमधून वडिलांचे प्रेम दिसते. यानिमित्तानं अहिल्यानगरातल्या एका वडिलांचं कौतुक करावं तितकं कमीच. बिबट्याने हल्ला केला आणि आपल्या चार वर्षाच्या मुलाला वाचवण्यासाठी बाप खंबीर उभा राहिला. कारण त्यांनी बिबट्याशी दोन हात करून बिबट्याच्या तावडीतून आपल्या चार वर्षीय मुलीला वाचवलं. जीवाची पर्वा न करता आपल्या पोटच्या गोळ्याला वाचवण्यासाठी बापाने बिबट्याचा सामना केला.
चार वर्षाची मुलगी ही जिवंत आज केवळ तिच्या वडिलांमुळे, अहिल्यानगरातल्या अकोले तालुक्यातील डोंगरगावात राहणारं हे गुंजाळ कुटुंब. रात्री अचानक या चिमुकल्या अवनीवर बिबट्यानं हल्ला केला आणि तिला ओढत ज्वारीच्या शेतात नेलं. तिच्या आईने आरडाओरडा केला यावेळी तिचे वडिल धावत आले आणि मुलीचा रडण्याच्या आवाजाच्या दिशेनं ते पुढे गेले तोच त्यांना बिबट्या दिसला कसलाही विचार न करता त्यांनी थेट बिबट्याशी दोन हात केले. आपल्या मुलीला बिबट्याच्या तावडीतून सोडवलं, त्यानंतर बिबट्या पळून गेला.
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चिमुकलीला घेऊन ते घराकडे धावत येत असताना विहिरीत पडले. ग्रामस्थांनी तत्काळ तिथे येत विहिरीत पडलेल्या बाप लेकीला बाहेर काढलं. जखमी झाल्यानं त्यांच्यावर संगमनेरमधल्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मनोज गुंजाळ यांच्या या धाडसाचं सर्वत्र कौतुक केलं जातंय. प्रसंग बाका होता पण वडिलांनी दाखवलेल्या धैर्यानं संपूर्ण कुटुंब एका मोठ्या संकटातून सावरल्याची भावना अवनीच्या आईनं व्यक्त केली.
आई प्रेमाचा झरा तर वडिल म्हणजे संकटांशी झुंजणारा वारा असतात. आपल्या कुटुंबावर, मुलांवर कुठलंही संकट आलं तरी न डगमगता त्याच्याशी दोन हात हा करणारा बाबा असतो. आजच्या पितृ दिनी बापानं आपल्या लेकीसाठी थेट बिबट्याशी दोन हात करणा-या मनोज गुंजाळ यांना सलाम. त्याच्या या धाडसी वृतीमुळे त्यांच्या मुलाचे प्राण वाचले