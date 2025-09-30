Nilesh Ghaywal: अहिल्यानगरचा पत्ता, नावाच्या स्पेलिंगमध्ये हेराफेरी; निलेश घायवळच्या पासपोर्टबद्दल धक्कादायक खुलासे

Nilesh Ghaywal : पुणे जिल्ह्यातील गुन्हेगारी क्षेत्रात दबदबा असणारा कुख्यात गुंड निलेश घायवळच्या शोधात पुणे पोलीस आहे. पण तो स्विर्त्झलंडमध्ये पळून गेल्याची माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली आहे. निलेशवर अनेक गुन्हेगारी खटले सुरु आहेत. तो परदेशात पळून जाण्यासाठी पासपोर्टमध्ये केलेल्या फेराफेरीबद्दल धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. निलेश घायवळने पुण्यात अनेक गंभीर गुन्हे केल्यामुळे त्याला पासपोर्ट मिळणे अवघड असतानाही त्याला पासपोर्ट मिळाला आणि तो परदेशात पळून गेला. त्यासाठी निलेशने पासपोर्टमधील आडनावात फेरफेरा केला आहे. (Ahilyanagar address name spelling tampered with Shocking revelations about Nilesh Ghaywal passport pune Crime News)
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पासपोर्ट मिळवण्यासाठी त्याने घायवळ ऐवजी गायवळ असं स्पेलिंगमध्ये हेराफेरी केली होती. Ghaywal या नावातील h काढून Gaywal असं केलं आवडनावात बदल करण्यात आला. त्यासोबत त्याने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी अहिल्यानगरमधील खोटा पत्ताचा वापर केला गेला आहे. 23 डिसेंबर 2019 ला पुणे प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यायालकडे तात्काळ पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यात आला होता. गौरी घुमटानंदी बाजार, कोतवाली, माळीवाडा रोड 414001 असा खोटा पत्ता पासपोर्टवर देण्यात आला. तर कोतवाली पोलिसांनी पासपोर्ट कार्यालयाला Not available एवढाच अभिप्राय पाठवला.
तसंच हे बोगस पासपोर्ट झी 24 तासच्या हाती लागलाय. या पत्त्यावर 4 ठिकाणांचा उल्लेख करण्यात आला. एवंढच नाहीतर पासपोर्ट कार्यालयाने घायवळला तात्काळ पासपोर्टसाठीचं इतर निकष वापरुन 16 जानेवारी 2020 ला पासपोर्ट मंजुर करण्यात आला आणि निलेश घायवळला पासपोर्ट देण्यात आला आहे. त्यानंतर 2021 मध्ये निलेश घायवळला पुण्यातील एका दरोड्याच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि त्याच्या मकोका कायद्या अंतर्गत त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. अहिल्यानगरमधून तात्काळ पासपोर्ट मिळाल्यानंतर त्याला व्हिसा कसा मिळाला याचा शोध आता पुणे पोलीस घेत आहेत. दरम्यान घायवळविरोधात पोलिसांनी लूक आऊट नोटीस बजावली आहे.
