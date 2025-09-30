English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nilesh Ghaywal: अहिल्यानगरचा पत्ता, नावाच्या स्पेलिंगमध्ये हेराफेरी; निलेश घायवळच्या पासपोर्टबद्दल धक्कादायक खुलासे

Nilesh Ghaywal: कुख्यात गँगस्टर निलेश घायवळ सध्या स्विर्त्झलंडमध्ये असल्याची माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं आहे. आता पासपोर्टबद्दल धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 30, 2025, 12:23 PM IST
Nilesh Ghaywal : पुणे जिल्ह्यातील गुन्हेगारी क्षेत्रात दबदबा असणारा कुख्यात गुंड निलेश घायवळच्या शोधात पुणे पोलीस आहे. पण तो स्विर्त्झलंडमध्ये पळून गेल्याची माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली आहे. निलेशवर अनेक गुन्हेगारी खटले सुरु आहेत. तो परदेशात पळून जाण्यासाठी पासपोर्टमध्ये केलेल्या फेराफेरीबद्दल धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. निलेश घायवळने पुण्यात अनेक गंभीर गुन्हे केल्यामुळे त्याला पासपोर्ट मिळणे अवघड असतानाही त्याला पासपोर्ट मिळाला आणि तो परदेशात पळून गेला. त्यासाठी निलेशने पासपोर्टमधील आडनावात फेरफेरा केला आहे. (Ahilyanagar address name spelling tampered with Shocking revelations about Nilesh Ghaywal passport pune Crime News)

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पासपोर्ट मिळवण्यासाठी त्याने घायवळ ऐवजी गायवळ असं स्पेलिंगमध्ये हेराफेरी केली होती. Ghaywal या नावातील h काढून Gaywal असं केलं आवडनावात बदल करण्यात आला. त्यासोबत त्याने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी अहिल्यानगरमधील खोटा पत्ताचा वापर केला गेला आहे. 23 डिसेंबर 2019 ला पुणे प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यायालकडे तात्काळ पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यात आला होता. गौरी घुमटानंदी बाजार, कोतवाली, माळीवाडा रोड 414001 असा खोटा पत्ता पासपोर्टवर देण्यात आला. तर कोतवाली पोलिसांनी पासपोर्ट कार्यालयाला Not available एवढाच अभिप्राय पाठवला. 

तसंच हे बोगस पासपोर्ट झी 24 तासच्या हाती लागलाय. या पत्त्यावर 4 ठिकाणांचा उल्लेख करण्यात आला. एवंढच नाहीतर पासपोर्ट कार्यालयाने घायवळला तात्काळ पासपोर्टसाठीचं इतर निकष वापरुन 16 जानेवारी 2020 ला पासपोर्ट मंजुर करण्यात आला आणि निलेश घायवळला पासपोर्ट देण्यात आला आहे. त्यानंतर 2021 मध्ये निलेश घायवळला पुण्यातील एका दरोड्याच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि त्याच्या मकोका कायद्या अंतर्गत त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. अहिल्यानगरमधून तात्काळ पासपोर्ट मिळाल्यानंतर त्याला व्हिसा कसा मिळाला याचा शोध आता पुणे पोलीस घेत आहेत. दरम्यान घायवळविरोधात पोलिसांनी लूक आऊट नोटीस बजावली आहे. 

1: निलेश घायवळ कोण आहे?
उत्तर: निलेश घायवळ हा पुणे जिल्ह्यातील गुन्हेगारी क्षेत्रात दबदबा असणारा कुख्यात गुंड आहे. त्याच्यावर अनेक गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत, ज्यात पुण्यात केलेले गंभीर गुन्हे समाविष्ट आहेत.

2. निलेश घायवळ सध्या कुठे आहे?
उत्तर: निलेश घायवळ स्वित्झर्लंडमध्ये पळून गेला असल्याची माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली आहे. पुणे पोलिस त्याच्या शोधात आहेत

3.निलेश घायवळने पासपोर्ट कसा मिळवला, असा तो अवघड होता तरी?
उत्तर: निलेश घायवळने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी आडनावात फेरफेरा केला. त्याने 'घायवळ' ऐवजी 'गायवळ' असं स्पेलिंग बदललं (Ghaywal मधून 'h' काढून Gaywal). तसेच, अहिल्यानगरमधील खोटा पत्ता वापरला: गौरी घुमटानंदी बाजार, कोतवाली, माळीवाडा रोड ४१४००१. २३ डिसेंबर २०१९ रोजी पुणे प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयात तात्काळ पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता.

 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

