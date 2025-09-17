स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात धावणार रेल्वे; स्थानके अन् तिकीट किती, वाचा सविस्तर

Beed Ahilyanagar Railway: आज 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन साजरा करण्यात येत आहे. या दिनाचे औचित्य साधत बीडकरांना एक मोठे गिफ्ट मिळणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बीडकरांची मागणी अखेर आज पूर्ण होणार आहे. आज अहिल्यानगर ते बीड रेल्वे लोहमार्गावर पहिली रेल्वे धावणार आहे. दीर्घकाळापासूनची स्वप्नपूर्ती अखेर साकार होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर बीड जिल्ह्यात रेल्वे धावणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या अहिल्यानगर बीड रेल्वेचे आज उद्घाटन होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा अनावरण सोहळा होणार आहे. या सोहळ्याला देशाचे पंतप्रधान ऑनलाईन उपस्थित राहणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून हा रेल्वे मार्ग रखडला होता. आज मात्र या मार्गावरून रेल्वे धावणार आहे. त्यामुळे बीडकरांचे एकप्रकारे स्वप्नपूर्ती होतेय.
दुपारी एक वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवतील. बीडमधील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना पहिल्या रेल्वेची सफर घडवली जाणार आहे. अहिल्यानगर ते बीड हा रेल्वे मार्ग 261 किमी लांब असून यादरम्यान 16 स्थानके असणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासाठी निधी खर्च करण्यात आला आहेत.
दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही रेल्वेसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. बीडकरांना मुंबईपर्यंत रेल्वेने प्रवास करता यावा हे स्वप्न गोपीनाथ मुंडे यांनी बघितलं होतं. त्यांच्या निधनानंतर माजी खासदार प्रीतम मुंडे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला. तर आता विद्यमान खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या काळात ही रेल्वे आली आहे.
बीड ते अहिल्यानगर असा 168 किमीचा प्रवास साधारण 5 तास 30 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. 16 रेल्वे स्थानकांवर रेल्वे थांबणार आहे. बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे सोमवार ते शनिवारपर्यंत धावेल. रविवारी ही रेल्वे धावणार नाही. रोज एक गाडी येणार , दररोज गाडी क्रमांक 71441, सकाळी 6.55 वाजता अहिल्यानगरवरुन निघेल आणि दुपारी 12.30 बीडला पोहोचेल. तिच गाडी क्रमांक 71442, दुपारी 1 वाजता बीडहून निघणार आणि सायंकाळी 6.30 वाजता अहिल्यानगरला पोहोचेल.
गाडी क्रमांक - 71441 - अहिल्यानगर ते बीड - सकाळी 6.55 ते दुपारी 12.30 वा.
गाडी क्रमांक - 71442 - बीड ते अहिल्यानगर - दुपारी 1.00 ते सायंकाळी 6.30 वा.
बीड, राजुरी, रायमोर, विगणवाडी, घाटनांदुर, आंबळनेर,बावी, किणी, आष्टी, कडा, धानोरा, सोलापूरवाडी, लोणी, नारायणडोह, अहिल्यानगर
अहिल्यानगर-बीड रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन 17 सप्टेंबर 2025 रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त होणार आहे. याच दिवशी पहिली रेल्वे धावणार आहे.
उद्घाटन 17 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 1:00 वाजता होईल, जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवतील.
अहिल्यानगर ते बीड (168 किमी) हा प्रवास साधारण 5 तास 30 मिनिटांत पूर्ण होईल.