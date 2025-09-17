English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात धावणार रेल्वे; स्थानके अन् तिकीट किती, वाचा सविस्तर

Beed Ahilyanagar Railway: बीड अहिल्यानगर रेल्वे अखेर आज सुरू होणार आहे. बीडकरांचे स्वप्न अखेर पूर्ण झालं आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 17, 2025, 12:13 PM IST
स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात धावणार रेल्वे; स्थानके अन् तिकीट किती, वाचा सविस्तर
Ahilyanagar Beed Parli Railway will inauguration today ajit pawar devendra fadanvis

Beed Ahilyanagar Railway: आज 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन साजरा करण्यात येत आहे. या दिनाचे औचित्य साधत बीडकरांना एक मोठे गिफ्ट मिळणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून बीडकरांची मागणी अखेर आज पूर्ण होणार आहे. आज अहिल्यानगर ते बीड रेल्वे लोहमार्गावर पहिली रेल्वे धावणार आहे. दीर्घकाळापासूनची स्वप्नपूर्ती अखेर साकार होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर बीड जिल्ह्यात रेल्वे धावणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या अहिल्यानगर बीड रेल्वेचे आज उद्घाटन होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा अनावरण सोहळा होणार आहे. या सोहळ्याला देशाचे पंतप्रधान ऑनलाईन उपस्थित राहणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून हा रेल्वे मार्ग रखडला होता. आज मात्र या मार्गावरून रेल्वे धावणार आहे. त्यामुळे बीडकरांचे एकप्रकारे स्वप्नपूर्ती होतेय. 

दुपारी एक वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवतील. बीडमधील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना पहिल्या रेल्वेची सफर घडवली जाणार आहे. अहिल्यानगर ते बीड हा रेल्वे मार्ग 261 किमी लांब असून यादरम्यान 16 स्थानके असणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासाठी निधी खर्च करण्यात आला आहेत. 

दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही रेल्वेसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. बीडकरांना मुंबईपर्यंत रेल्वेने प्रवास करता यावा हे स्वप्न गोपीनाथ मुंडे यांनी बघितलं होतं. त्यांच्या निधनानंतर माजी खासदार प्रीतम मुंडे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला. तर आता विद्यमान खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या काळात ही रेल्वे आली आहे.

कसं असेल वेळापत्रक

बीड ते अहिल्यानगर असा 168 किमीचा प्रवास साधारण 5 तास 30 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. 16 रेल्वे स्थानकांवर रेल्वे थांबणार आहे. बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे सोमवार ते शनिवारपर्यंत धावेल. रविवारी ही रेल्वे धावणार नाही. रोज एक गाडी येणार , दररोज गाडी क्रमांक 71441, सकाळी 6.55 वाजता अहिल्यानगरवरुन निघेल आणि दुपारी 12.30 बीडला पोहोचेल. तिच गाडी क्रमांक 71442, दुपारी 1 वाजता बीडहून निघणार आणि सायंकाळी 6.30 वाजता अहिल्यानगरला पोहोचेल. 

गाडी क्रमांक - 71441 - अहिल्यानगर ते बीड - सकाळी 6.55 ते दुपारी 12.30 वा.
गाडी क्रमांक - 71442 - बीड ते अहिल्यानगर - दुपारी 1.00 ते सायंकाळी 6.30 वा.

अशी असतील स्थानके

बीड, राजुरी, रायमोर, विगणवाडी, घाटनांदुर, आंबळनेर,बावी, किणी, आष्टी, कडा, धानोरा, सोलापूरवाडी, लोणी, नारायणडोह, अहिल्यानगर

FAQ 

1. अहिल्यानगर-बीड रेल्वे मार्ग कधी सुरू होणार आहे?

अहिल्यानगर-बीड रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन 17 सप्टेंबर 2025 रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त होणार आहे. याच दिवशी पहिली रेल्वे धावणार आहे.

 2 उद्घाटन कधी होणार आहे?

उद्घाटन 17 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 1:00 वाजता होईल, जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवतील.

3 प्रवासाला किती वेळ लागेल?

अहिल्यानगर ते बीड (168 किमी) हा प्रवास साधारण 5 तास 30 मिनिटांत पूर्ण होईल.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

