/धक्कादायक! महापालिकेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर 10-15 जणांकडून हल्ला, उपचारादरम्यान मृत्यू; शहरात तणावपूर्ण वातावरण...

अहिल्यानगरमधून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कंत्राटी पालिका कर्मचारी धीरज परदेशी यांच्यावर 10 ते 15 जणांनी जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर धीरज यांना रुग्णालयात उपाचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. आज तीन दिवसांनी धीरजचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यामुळे कुटुंबावर दु:खाचं डोंगळ कोसळलं आहे. तर शहरात तणावपूर्ण वातावरण आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार धीरज परदेशी हा महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाचील कंत्राटी कर्मचारी होता. शुक्रवारी संध्याकाळी मुकुंदनगर परिसरातील दर्गा दायरा परिसरात त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. कबरस्तानमधील विद्युत पोलचे काम सुरू असताना धीरजवर हा हल्ला झाला. त्याच्यावर हा हल्ला करण्यामागील कारण अद्याप समोर आलं नसून पोलीस कसून तपास करत आहे. पण दरम्यान या प्रकरणात पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. यात पोलिसांनी काल रात्री मुख्य चार आरोपी युनूस शेख, मेहराज सय्यद,सिराज सय्यद आणि मुस्तकीम सय्यद यांना गजाआड केलं आहे.
फिर्यादी अक्षय कैलास मुळे यांच्या तक्रारीनुसार, मुकुंदनगर परिसरातील दर्गाजवळ पथदिवे दुरुस्तीसाठी गेले असताना ही घटना घडली. अक्षय मुळे, काव्य गणेश तावरे आणि धीरज रजपूत हे तिघे या कामासाठी गेले होते. मुळे आणि तावरे हे दोघे पथदिवे दुरुस्त करण्यासाठी इमारतीवर गेले असताना धीरज खाली थांबला होता. त्यावेळी तेथे 10 ते 15 जण आले आणि त्यांनी लोखंडी दांडक्याने धीरजवर हल्ला केला. मुळे आणि तावरे यांना कळताच ते खाली आली आणि त्यांनी धीरजच्या बचावासाठी प्रयत्न केला. प्रथमदर्शी लोकांनी सांगितलं की, मुळे आणि तावरे यांच्या हस्तक्षेपामुळा मारेकरी घटनास्थळावरून पळून गेले.
या प्रकरणातील सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे, अटक करण्यात आलेला संशयित आरोपी युनूस शेख हा स्वतः महापालिकेत वायरमन पदावर कार्यरत समोर आलं आह. त्याने फोन करून अक्षय मुळे यांना मुकुंदनगर परिसरातील पथदिवे दुरुस्त करण्यासाठी बोलवलं होतं. याचा अर्थ हा पूर्वनियोजित कट असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.