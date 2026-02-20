English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Crime News: कॉलेजला निघालेल्या 15 वर्षीय मुलीचं भररस्त्यातून अपहरण; घनदाट जंगलात 5 दिवस लैंगिक अत्याचार

Ahilyanagar Crime : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राहुरी तालुक्यातून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कॉलेजला घरातून बाहेर पडलेल्या अल्पवयीन मुलीचं दिवसाढवळ्या अपहरण करण्यात आलं. पाच दिवस तिला घनदाट जंगला डांबून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 20, 2026, 03:29 PM IST
Ahilyanagar Crime : भय इथले संपत नाही, आजही मुलींना घराबाहेर पडताना भीती वाटतंय. पालकांमध्येही मुलींबाबतीत आजही मनात चिंता आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यात एका 15 वर्षीय मुलीचं दिवसाढवळा अपहरण करण्यात आलं. धक्कादायक म्हणजे या प्रकरणाला लव्ह जिहादचा अँगल जोडला जात असल्याने जिल्ह्यात संतापाचे वातावरण आहे. 

अहिल्यानगरमध्ये 15 वर्षीय मुलीचं अपहरण, नेमकं काय घडलं?

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी ही 13 फेब्रुवारीला नेहमीप्रमाणे कॉलेजला जाते म्हणून घरातून निघाली. संध्याकाळी ती कॉलेजमधून परत येते. पण त्यादिवशी संध्याकाळी नेहमीची वेळ निघून गेली तरी ती घरी आली नाही. पालकांची चिंता वाढत होती, त्यांनी मुलीचा शोध सुरु केला. पण तिचा काही थांगपत्ता लागला नाही. अशातच त्यांनी तातडीने राहुली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी शोध सुरु केल्यावर धक्कादायक बाब समोर आली की, तिचं भरदिवसा रस्त्यावरून तिचं काही नराधमाने अपहरण केलं. यामाहितीनंतर पोलिसांची शोध मोहीम सुरु झाली. 

मुलीवर घनदाट जंगलात पाच दिवस...

सीसीटीव्ही फुटेज , मोबाईल लोकेशन ट्रॅकिंग आणि गोपनीय माहितीचा आधार घेत तिला पोलिसांकडून शोध मोहीम सुरु होती. यासगळ्याचा आधारावर त्या मुलीला नाशिक - सुरत रोडवरील रामशेज किल्ला परिसरातील घनदाट जंगलात असल्याची माहिती मिळाली. तातडीने पोलिसांचे पथक जंगलात तिच्या शोधण्यासाठी गेलं असता, मुलीला तिथे डांबून ठेवण्यात आल्याच उघड झालं. पोलिसांनी अत्यंत कौशल्याने तिची सुटका केली आणि तीन नराधमांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात.

Pune News : आईच्या मित्राकडून 13 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार; शाळेत सोडतो असं सांगून केला विश्वासघात!

पीडित मुलीने सुटकेनंतर पोलिसांना सांगितलं की, तिच्यावर जंगलात पाच दिवस नराधमांनी लैंगिक अत्याचार केला. पोलिसांनी या प्रकरणात  मुक्तार हैदर पठाण (मुख्य आरोपी), कौसर हैदर पठाण आणि आकाश शरद संसारे अटक केली आहे. पोलिसांनी आरोपींवर POCSO Act तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला आहे. 

दरम्यान पुण्यातही धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. विधवा आईच्या मित्राने तिच्या 13 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. मुलीला शाळेत सोडून देतो असं सांगून मित्र त्या मुलीला गाडीवरुन घेऊन गेला. नंतर भर रस्त्यात गाडी थांबवून तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार केला. पोलिसांनी नराधमाला अटक केली आहे. 

