Marathi News
'कपडे काढायला सांगून तासनतास पाहत रहायचा'; माजी महापौरांवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल

Ahilyanagar crime news : ज्या नेत्यांकडे समाज प्रतिनिधी म्हणून पाहतो, त्याच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षक असणाऱ्या नेत्यांकडूनच मर्यादांचं उल्लंघडन. तरुणीची तक्रार पाहता काय आणि कसं घडलं या विचारानंच धक्का बसतोय.   

सायली पाटील | Updated: Feb 22, 2026, 07:42 AM IST
'कपडे काढायला सांगून तासनतास पाहत रहायचा'; माजी महापौरांवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल
Ahilyanagar crime news former mayor ncp party leader Abhishek Kalamkar booked for rape charges latest update

Ahilyanagar crime news : 'वर व्हिडिओ कॉल करून वेळो वेळी कपडे काढायला सांगून तासनतास पाहत रहायचे' असं म्हणत माजी महापौरांविरोधात तक्रार करत एका तरुणीनं पोलिसांत जे घडलं त्याची वाच्यता केल्यानं एकच खळबळ माजली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार अहिल्यानगर शहराचे माजी महापौर आणि (NCP SP) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यावर पंचवीस वर्षीय तरुणीवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

नोकरीचं आमिष दाखवून अत्याचार

शाळेत नोकरीला लावतो या आमिषाने बोलवून घेऊन नगर शहर तसेच पुणे जिल्ह्यात शिरूर येथे लॉजवर अत्याचार केल्याचं फिर्यादीत नमूद करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे मोबाईलवर व्हिडिओ कॉल करून वेळो वेळी कपडे काढायला सांगून तासनतास पाहत रहायचा असं म्हणत या त्रासाला कंटाळून तरुणीने पोलिसात दिली तक्रार दाखल केली. 

अत्याचाराचे व्हिडीओ काढून....

तरुणीच्या तक्रारीनुसार कळमकर अत्याचार करताना व्हिडीओ काढून त्या द्वारे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेलिंग करत सतत अत्याचार करत असे. याच कृत्यामुळं तरुणीनं अत्याचार करणाऱ्या अभिषेक कळमकर विरोधात MIDC पोलीस ठाण्यात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला. पीडित तरुणीने पोलिसांना पुरावे म्हणून व्हिडिओ सादर केले. गुन्हा दखल झाल्याची माहिती मिळताच पोलीस कळमकर यांच्यावर कारवाईसाठी गेले असता तो फरार असल्याचं कळलं. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : चाळीशीच्या दिशेनं मुंबईचा पारा, 24 तासांत कधीही होणार अवकाळीचा मारा; हवामानाच्या या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष नकोच 

 

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवणाऱ्या कळमकरच्या या कृत्याविरोधात तक्रार दाखल होताच अहिल्यानगरमध्ये एकच खळबळ माजली. प्राथमिक माहितीनुसार पीडिता शिरुरी राहणारी असून, तीन महिन्यापूर्वी नोकरीच्या शोधात आपण अहिल्यानगरला आल्याचं तिनं फिर्यादित म्हटलं. कळमकरशी तिनं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्त साधत परिस्थितीची कल्पना देत नोकरीची गरज असल्याचं सांगितलं. ज्यानंतर काही दिवसांनी कुष्ठधाम रोडवर भेटण्यासाठी बोलवत कागदपत्र घेऊन MIDC मध्ये आपली शाळा आहे तिथं कामाला लावतो असं आमिष दाखवलं. कळमकरनं नोकरीचच आमिष दाखवत या तरुणीवर अत्याचार केल्याची माहिती सध्या फिर्यादीतून समोर येत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
AhilyanagarAhilyanagar newsAhilyanagar Crime Newsmarathi newsAbhishek kalamkar

