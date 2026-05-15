/अहिल्यानगरमध्ये साखरपुड्यात घडली विचीत्र घटना; CCTV फुटेजमध्ये आरोपीची आकृती पाहून पोलिस शॉक, वय पाहून तर आणखी धक्का बसला

अहिल्यानगरच्या केडगाव येथे साखरपुड्याच्या कार्यक्रमातून चोरीला गेलेल्या साडेसोळा तोळे सोन्याचा कोतवाली पोलिसांनी छडा लावला आहे. मध्यप्रदेशातील सांसी ता. पचोर जि. राजगड येथून सर्व आणि 25 हजार रुपयाची रोख रक्कम हस्तगत केली आहे.
Ahilyanagar Crime News : अहिल्यानगरमध्ये साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात चोरीची घटना घटना घडली. 25 हजार रुपयांच्या रोकडसह 25 लाखांचे दागिने चोरीला गेले आहेत. या चोरीचा तपास करताना पोलिसांनी CCTV फुटेज तपासले असताना पोलिसांनाही धक्का बसला. कारण, चोरी करणारा हा कोणताही सराईत चोर नव्हता तर, फक्त 8 वर्षाचा मुलगा होता. हा मुलगा आंतरराज्य टोळीत सक्रिय होता. याची चौरी करण्याची पद्धत पाहून पोलिस हैराण झाले.
2 मे 2026 रोजी केडगाव येथे आशितोष नंदकुमार मरकड यांचा साखरपुडा होता. या साखरपुड्यासाठी शेवगाव येथून आशितोष यांची आत्या सिंधू महेश माने आल्या होत्या नवदांपत्यासाठी घेतलेलं साडेसोळा तोळे सोनं सिंधू माने यांच्याकडे होतं साखरपुडा समारंभामध्ये फोटो काढण्यासाठी सिंधू माने स्टेजवर गेल्या त्याच वेळेस चोरट्याने सोन्याची बॅग घेऊन पोबारा केला. घटना घडल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सिंधू माने यांनी कोतवाली पोलीस स्टेशन गाठून घडलेली सगळी घटना पोलिसांना सांगून फिर्याद दाखल केली.
कोतवाली पोलिसांनी गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन घटनास्थळी असलेलं सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं. या सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये एका आठ वर्षाच्या मुलाने सोन असलेली बॅग पळवल्याचं समोर आलं आणि हा लहान मुलगा आंतरराज्य टोळी मधील असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर कोतवाली पोलिसांनी शोध पथकातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुणाल सपकाळे हेड कॉन्स्टेबल विनोद बोरगे, विशाल दळवी व सुरज कदम या चौघांचा पथक मध्य प्रदेशात रवाना केला मध्य प्रदेशातील राजगड जिल्ह्यातील काही भागात अशा प्रकारे चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय असल्याची माहिती पथकाला मिळाली त्यानुसार पचोर तालुक्यातील सांसी येथील टोळीने केडगाव येथे चोरी करून सोन आणल्याची माहिती मिळाली या टोळीतील आठ वर्षाच्या मुलासह टोळीचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून सर्व सोनं आणि रोख रक्कम पोलिसांनी हस्तगत केली.
मध्य प्रदेशाच्या राजगड जिल्ह्यातील ज्या भागातून या टोळ्या दुसऱ्या राज्यात चोरी करण्यासाठी जातात त्या भागात इतर राज्यातून आलेल्या पोलिसांना मारहाण करण्याच्या घटना देखील मोठ्या प्रमाणात घडतात मात्र कोतवाली पोलिसांच्या पथकाने अतिशय सीताफिने चोरी करणाऱ्या टोळीचा शोध घेऊन सोनं हस्तगत केल...
साडेसोळा तोळे सोनं आणि रोख रक्कम असं जवळपास 25 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केल्यामुळे या कामगिरीचं पोलीस अधिकारी आणि शहरात कोतवाली पोलिसांच्या कामगिरीच कौतुक होत आहे.