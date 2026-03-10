शिवी देणार त्याला 500 रुपये दंड, अहिल्यानगरच्या कोळगावचा ठराव; कचरा फेकणाऱ्याला भरावे लागणार 100 रुपये

लैलेश बारगजे, झी मीडिया, अहिल्यानगर: गावात कोणी शिवराळ भाषा वापरली तर पाचशे रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. गावात सार्वजनिक ठिकाणी घाण केली किंवा कचरा टाकला तर शंभर रुपयाचा दंड भरावा लागणार आहे. हो अहिल्यानगरच्या कोळगाव या ठिकाणी तुम्हाला शिवराय भाषा वापरता येणार नाही आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा ही टाकता येणार नाही. महिला दिनानिमित्त झालेल्या ग्रामसभेत अशा प्रकारचा ठरावच करण्यात आला आहे या ठरावामुळे कोळगावच नाही तर पंचक्रोशीतील गावांनी देखील या ग्रामसभेचं आणि ठरावाचं कौतुक केलं आहे.
अहिल्यानगर शहरापासून 40 किलोमीटर अंतरावर असलेलं श्रीगोंदा तालुक्यातील हे आहे कोळगाव. 8 मार्च रोजी महिला दिनानिमित्त ग्रामपंचायतने विशेष ग्रामसभेचा आयोजन केलं या ग्रामसभेत गावातील महत्त्वाचे वेगवेगळे निर्णय घेत असताना शिवराळ भाषा वापरणाऱ्यांना पाचशे रुपयांचा दंड करण्याचा ठराव करण्यात आला. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा घरासमोर कचरा दिसून आला आणि कचरा टाकणाऱ्याचा फोटो उपलब्ध करून दिला तर त्यालाही 100 रुपयाचा दंड करण्याचा ठराव करण्यात आला. या सोबतच विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास, भोंगा, पाणी नियोजन ठराव असे वेगवेगळे ठराव करण्यात आले. प्रामुख्याने शिवराळ भाषा वापरणाऱ्यांना चाप बसावा यासाठी केलेला ठराव ग्रामस्थांसाठी आणि विशेषता महिलांसाठी महत्त्वाचा आहे.
ग्रामपंचायत ने केलेला हा ठराव सर्वांचाच लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. या ठरावाचं तरुणांनी उत्स्फूर्त असं स्वागत केलंय गावात शिस्तीच्या दृष्टीने केलेले हे ठराव आगामी काळामध्ये खूप सकारात्मक बदल घडवणारे असतील अशा प्रतिक्रिया गावातील तरुणांनी आणि महिलांनी दिल्या आहेत. गावामध्ये शेती व्यवसायाबरोबरच अनेक छोटे मोठे व्यावसायिक आहेत त्यामुळे ग्रामस्थांचा वावर चांगला आहे. वेगवेगळ्या कारणाने वाद-विवाद होतात मात्र यात शिवराळ भाषेचा वापर झाला तर किरकोळ वाद विकोपाला जाऊन मोठे भांडण होतात. ग्रामपंचायत च्या ठरावामुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसणार आहे मात्र सर्व ग्रामस्थांनी केलेला ठरावाची जाणीव ठेवावी पाहिजे असं देखील काही ग्रामस्थांनी म्हटला आहे.
कोळगाव येथील ग्रामपंचायत ने केलेला ठराव गावातील वातावरण शांत राहावं, आपसातील संबंध सलोख्याचे राहावेत यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे इतर गावांनीही ग्रामसभेमध्ये असे विकासात्मक ठराव केल्यास गावात निश्चितच सकारात्मक बदल होतील यात शंका नाही. महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ भाषणे नव्हे, तर कृतीतून बदल घडवणे होय, हे कोळगावच्या रणरागिणींनी दाखवून दिले आहे. गावात शिविगाळ बंद झाली तर कोसळावचं गोकुळ होईल हे निश्चित.